Come arredare casa con Ikea per Natale (FOTO)

Oggi vediamo come arredare casa con Ikea per Natale. Il periodo natalizio è sempre più vicino ed è ora di iniziare a pensare a come decorare tutta la casa per ricreare la magia di questa festa. Molte soluzioni originali arrivano ovviamente da Ikea, il colosso svedese dell’arredamento che, con il suo stile funzionale ma allo stesso tempo gradevole esteticamente, ha conquistato tutti. Non poteva perciò mancare un’intera collezione dedicata proprio al Natale, per arredare casa con gusto. Tra le foto della gallery vi mostriamo alcune idee per decorare ogni ambiente. Vediamo quindi quali sono le diverse soluzioni.

Come arredare la casa con Ikea per Natale, tante idee

Per decorare la casa a Natale non potevano mancare tante idee di Ikea. Lo stile semplice, minimal ma allo stesso tempo di gusto, conquista tutti. Chiunque in casa ha almeno un oggetto di Ikea, che ha trovato bello e/o funzionale. E per Natale? Sicuramente le idee per la casa non mancano, dall’albero alle decorazioni, ma anche la tavola e i tessili. Si tratta di oggetti a tema natalizio da disporre qua e là e che creano un ambiente magico, natalizio, senza troppi fronzoli. Tra le foto della gallery vi mostriamo qualcosa che abbiamo selezionato per voi.

Sicuramente da Ikea, per Natale, non mancano i porta-candele di vario genere. Tra le foto della gallery vi mostriamo una casetta tutta bianca, in cui mettere una candelina. E’ un elemento molto semplice ma che fa effetto nel periodo natalizio. Molto bello è anche il candeliere color oro, per mettere delle candeline all’interno. Si può utilizzare come soprammobile oppure a tavola. Da Ikea, per il periodo più magico dell’anno, troviamo diverse decorazioni luminose. Una di queste è la campana di vetro con lucine al suo interno, che crea davvero una bella atmosfera. Che dire poi del simpaticissimo Babbo Natale dal lungo cappello?

Insomma, a Natale non basta solo l’albero a creare la magia della festa. Tanti piccoli oggetti, ben scelti e con un filo conduttore, possono dare davvero quel tocco in più alla casa rendendola perfetta. Sul sito ufficiale di Ikea potete consultare tantissime idee al riguardo, così da lasciarvi ispirare per decorare la casa ma anche il giardino. Si trovano anche carte regalo e tutto ciò che serve per fare dei pacchetti natalizi. Cosa ne pensate di Ikea per il Natale?