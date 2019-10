Natale 2019, i colori di tendenza per decorare la casa e il loro significato

Quali sono i colori di tendenza per decorare la casa a Natale 2019? Qual è il loro significato? Oggi scopriamo le tonalità che si possono scegliere per rendere l’ambiente unico e originale. Chi lo ha detto che il Natale deve essere solo rosso? Esistono tanti colori che si possono abbinare tra loro per creare un ambiente magico e accogliente, seguendo il proprio gusto personale ma anche lo stile della propria casa. Il consiglio che vi diamo è quello di scegliere un tema e seguirlo bene, così che il risultato finale sia perfetto. Ecco di seguito alcuni consigli utili.

COME DECORARE LA CASA A NATALE 2019: I COLORI DI TENDENZA PER QUESTA FESTA E IL LORO SIGNIFICATO

Oltre a scegliere dei colori che piacciono è importante anche conoscerne il significato. Sapevate che ogni tonalità ha un suo significato quando si parla del Natale? Se volete conoscerlo, siete nel posto giusto. Come sappiamo i colori maggiormente utilizzati a Natale sono il rosso, l’oro, il verde, il bianco e l’argento. Possono essere abbinati tra loro o scelti in maniera singola. Ecco quali sono i loro significati.





ROSSO

Il rosso è sicuramente il colore che meglio ricorda il Natale. Questo perché rimanda al vestito di Babbo Natale, al fuoco del camino. Dunque il senso di questo colore è di accoglienza, calore, un richiamo alla famiglia e alle origini di tutto quello che è sicurezza e stabilità.

ORO

E’ un colore regale, legato alla nascita di Gesù che viene celebrata proprio il 25 dicembre. Questa tonalità richiama l’autostima, la conoscenza di sé e la consapevolezza, nonché il Sole e la luce che emana. Dunque è sicuramente un colore positivo da usare a Natale da solo o in combinazione con altre nuance.

VERDE

Il verde è uno dei colori di tendenza del Natale 2019 ma anche di quelli passati. Perché si usa? Richiama ovviamente il colore dell’albero di Natale, così come quello del vischio. E’ il colore della speranza, importantissima durante il Natale. E’ il colore della natura. Inoltre in passato, in alcune raffigurazioni, anche Babbo Natale era vestito di verde e portava la speranza nelle case delle persone.

BIANCO

Che dire del bianco? E’ un colore che ovviamente rimanda alla purezza, alla spiritualità. Simboleggia la liberazione e la divinità. Oltre a questo, a Natale 2019 e non solo si usa perché richiama l’inverno, la neve, il ghiaccio. Anche il bianco si può usare da solo o insieme a altri colori.

ARGENTO

L’argento è un altro dei colori di tendenza per il Natale 2019. Cosa simboleggia? La rinascita, e per questo si utilizza per celebrare la nascita del Bambino Gesù.