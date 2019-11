Ikea a Natale: cosa comprare per le feste natalizie

Ikea a Natale 2019: cosa comprare per le feste? Da Ikea si trovano moltissime cose per fare dei pacchetti regalo davvero molto belli. Tra le foto della gallery vi mostriamo bustine e carte regalo. In effetti a Natale anche l’occhio vuole la sua parte. Mettere sotto l’albero dei pacchetti ben incartati, con la giusta carta, e tutti simili, può essere molto decorativo. Ma da Ikea si trovano anche delle simpatiche idee regalo per bambini, dei giocattoli di vario genere anche per fare delle attività. Insomma, anche per i regali, a Natale 2019, potrete trovare molte soluzioni da Ikea che vi mostriamo di seguito.

Ikea a Natale 2019, i simpatici pacchetti regalo per incartare con gusto

I pacchetti regalo sono una delle cose da realizzare per Natale. Da Ikea si trovano varie soluzioni con bustine, carta regalo, etichette e nastri di ogni genere. In questo modo si potranno mettere sotto l’albero dei pacchetti belli e ben incartati. Ce ne sono per tutti i gusti e i colori, non vi resta che scegliere quelli che fanno al caso vostro.

Ikea a Natale 2019, la gallery con le foto di pacchetti e carta regalo

Come potete vedere in foto, ci sono bustine regalo di diverse fantasie e dimensioni. Molto utili sono le etichette, per scrivere il nome del destinatario del regalo. Inoltre si trovano buste per le bottiglie da regalare.





Ikea a Natale 2019 per i bambini: le idee regalo più belle

Per i bambini da Ikea si trovano diverse idee regalo molto belle. Per esempio che dire dei simpaticissimi lettini di legno per bambole? Non sono molto ingombranti e i bambini si divertiranno a giocarci. Chi vuole fare un regalo più importante può optare per una bellissima cucina di Ikea, simile a quella degli adulti e con tutti gli accessori. Altra idea regalo da Ikea per il Natale 2019 è la lavagna su cui scrivere con gesso o pennarelli. Infine ci sono i colori per dipingere, con tanto di accessori.

La gallery con le foto dei regali per bambini da fare da Ikea a Natale 2016

Insomma, da Ikea non manca nulla, dalla decorazione per la casa all’albero di Natale. Per il vostro Natale 2019 potrete trovare di tutto e per tutti i gusti. Non vi resta che prendervi una giornata per fare un giro e trovare tutto ciò che può servirvi nel corso di queste feste. Anche sul sito ufficiale potete trovare molte idee utili.





Ikea a Natale: cosa comprare per le feste natalizie ultima modifica: da