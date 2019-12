La cioccolata calda speziata perfetta per Natale con e senza lattosio

Oggi pensiamo alle bevande da gustare nelle feste mentre giochiamo con i nostri parenti magari a tombola, mentre facciamo due chiacchiere con gli amici e mentre scartiamo i regali. Abbiamo pensato alla ricetta della cioccolata calda da fare in casa. Una cioccolata calda speziata con e senza lattosio. Che ne dite?

FACCIAMO LA CIOCCOLATA CALDA SPEZIATA PERFETTA PER NATALE

Ecco quello che ci serve per la preparazione di questa cioccolata calda speziata

– 150 ml di latte intero

– 50 gr di cioccolato fondente

– 2 cucchiai di fecola di patate

– 2 cucchiai di cacao amaro

– 2 cucchiai di zucchero

– 1 cucchiaino di cannella

– noce moscata

– zenzero in polvere

– marshmallow o panna montata

– stecche di cannella

Se si vuole fare una versione senza lattosio, ideale anche per chi non può bere il latte, si può scegliere del latte senza lattosio, e quindi usare anche della panna montata vegetale. Oppure si potrebbe usare della bevanda alla soia, che è perfetta anche per queste preparazioni.

E adesso passiamo alla cioccolata calda.

Prendiamo una ciotola e dentro mettiamo la fecola di patate con il cacao in polvere setacciato, lo zucchero, la cannella, un pizzico di noce moscata e un pizzico di zenzero.

E andiamo avanti nella preparazione: versiamo lentamente il latte e mescolate con una frusta per evitare che si formino grumi. Trasferite la cioccolata in un pentolino e aggiungete il cioccolato amaro: mettete il pentolino sul fuoco e mescolate costantemente con un cucchiaio di legno.

Lasciate che il cioccolato si sciolga completamente e lasciate la cioccolata sobbollire per qualche minuto: più a lungo la lascerete su fuoco, più densa diventerà. Quando avrà raggiunto la consistenza desiderata, versatela in una tazza: mettete in ciascuna tazza un bastoncino di cannella e aggiungete un marshmallow o della panna montata fresca. Per essere speziata, non dobbiamo fare altro che spolverizzare con la cannella.

Che ne dite? Perfetta così?