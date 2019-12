I libri da leggere a Natale per chi ama le feste e le coccole letterarie

Pioggia, luci dell’albero di Natale, freddo…Come coccolarci? Ovviamente con della lettura! E oggi abbiamo deciso di darvi dei consigli per libri da leggere nel periodo di Natale. I libri più belli che accendono anche il nostro buon umore, e se amiamo questo periodo dell’anno, non possiamo di certo fare a meno di leggere questi grandi classici. E anche se abbiamo già letto uno di questi libri, poco importa! Rileggere un libro speciale non fa mai male!

Vediamo 5 proposte per il Natale per tutte le età!

5 LIBRI DA LEGGERE DURANTE LE FESTE DI NATALE: ECCO LE NOSTRE PROPOSTE

Canto di Natale, Charles Dickens

E’ uno dei grandi classici. Si va indietro nel tempo ma resta la bravura di un autore come Dickens che ha scritto davvero delle opere straordinarie. Non tutti amano questa opera di Dickens ma vi consigliamo di leggerlo per poi dare un giudizio.

Il Natale di Poirot, Agatha Christie

Se amate i gialli non potete fare a meno di leggere anche questo capolavoro di Agatha Christie. Consigliato soprattutto agli adulti.

Un sogno di Natale e come si avverò di Louisa May Alcott

L’autrice di Piccole Donne ha regalato anche altre opere forse meno conosciute che meritano però di essere lette. Consigliato anche per le giovani adolescenti troppo spesso con il cellulare in mano.

Vita e Avventure di babbo Natale di L. Frank Baum

Come è nato Babbo Natale? Nel libro si scopre come Babbo Natale è diventato Babbo Natale. Adatto ovviamente a tutti, grandi e piccini. Per chi già ha scoperto che Babbo Natale non esiste…

Let it snow di John Green, Maureen Johnson, Lauren Myracle

Libro di cui si parla molto quest’anno. Netflix ha anche fatto un film che si ispira proprio alle storie di questi adolescenti che in un giorno speciale, la vigilia di Natale, vivono emozioni speciali sotto una bufera di neve.