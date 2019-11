Let It Snow-Innamorarsi sotto la neve film di Natale su Netflix: recensione

Fuori dalla finestra la pioggia o magari anche la neve. Cosa fare in casa? Ovviamente guardare un film su Netflix e tra i titoli più gettonati del mese c’è sicuramente Let It Snow-Innamorarsi sotto la neve arrivato anche in libreria. Il film natalizio di Netflix potrebbe piacere a un pubblico molto giovane ma, dopo averlo visto possiamo dire che non lascia il segno. C’è stato di molto molto meglio. Il problema del film, a nostro avviso, è il ritmo oltre che la prevedibilità dei fatti narrati. Ti aspetti sempre quel qualcosa che cambi tutto, anche perchè l’inizio ci spiega che quando nevica può succedere anche quello che non ti aspetti, ma in realtà questa sorta di favola moderna, ha un finale abbastanza scontato.

Non mancano però i buoni sentimenti, necessari a Natale, e anche il tutti vissero felici e contenti, del resto se no, quale sarebbe la magia della neve alla vigilia di Natale! A questo si aggiunge un cast di attori molto conosciuti e molto amati tra il pubblico più giovane, che sono sicuramente il punto di forza di questo film Netflix.

FILM DI NATALE SU NETFLIX: PER IL 2019 ARRIVA LET IT SNOW-INNAMORARSI SOTTO LA NEVE

A voi quindi la scelta se guardarlo o meno, noi vi abbiamo avvisati. Del rest si sa, chi guarda un film di Natale cerca qualcosa di rassicurante, di romantico, che ci lasci un bel sapore in bocca e che magari ci stampi anche un bel sorriso sulle labbra. Resta comunque un fatto: si poteva fare di meglio. Chissà, forse il libro in questo, potrebbe essere migliore.

Ma andiamo alla trama del film! Protagonisti della storia un gruppo di amici che vivono in un piccolo paesino tipicamente americano dove il punto di ritrovo è un ristorante di Waffle.

LET IS NOW-INNAMORARSI SOTTO LA NEVE: LA TRAMA DEL FILM

Julie Reyes vorrebbe trascorrere delle serene feste di Natale insieme a sua madre, molto malata. Non immagina però che nella sua ricerca dell’elfo perfetto per la sua mamma, si imbatterà in una star famosa in tutti gli Stati Uniti. E invece ecco sulla sua strada Stuart Bale. I due si scontrano in treno ma a differenza delle tante fans che avrebbero chiesto subito un selfie, Julie non lo fa. Quando poi entrambi decidono di scendere dal treno, che si è fermato a causa della tempesta di neve, si ritroveranno a godersi insieme delle ore spensierate…

Insieme a questa vicenda si sviluppano parallelamente altre storie. Dorrie ad esempio, cerca di convincere la sua migliore amica, Addie, del fatto che il suo fidanzato non la tradisca. Ma la ragazza è ossessionata e, con il cellulare sempre in mano, pronta a seguire via social ogni suo spostamento. Mentre Addie cerca il suo fidanzato, al Waffle Town arrivano Stuart e Julie ma anche un gruppo di ragazze. Tra queste ce n’è una che è uscita con Dorrie ma che davanti alle sue amiche fa finta di non conoscerla. E’ chiaro che non ha ancora fatto outing.

A questa storia si intreccia quella di Tobi e Angie. Sono amici da sempre, lui sa bene di essersi innamorato di lei ma non trova il coraggio per dichiararsi. Ce la farà prima della fine del film?

E come andrà a finire l’incontro tra la star della musica che non ha nessuno con cui passare il Natale e Julie che invece ha scoperto di essere stata ammessa alla Columbia ma non se la sente di lasciare sua madre molto malata? Tobi e Angie capiranno di essersi innamorati?

Ovviamente non vi raccontiamo il finale. Sintonizzatevi su Netflix per scoprirlo!