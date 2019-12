Gli auguri di Natale: stupisci parenti e amici con citazioni speciali e aforismi

Siete pronti a stupire parenti e amici con degli auguri di Natale 2019 davvero speciali? Abbiamo raccolto per voi una serie di citazioni e aforismi in grado di aiutarvi a rendere i vostri messaggi, sulle app di messaggistica, originali. Le classiche frasi di auguri, composte da due o tre parole, non rappresentano più il modo ideale per dedicare un pensiero ai vostri cari. Abbiamo bisogno di citazioni speciali per sorprendere amici e parenti a Natale 2019. Un ottima soluzione per coloro che non hanno chissà che fantasia e che non riescono mai a trovare le parole giuste in questo tipo di occasioni.

AUGURI NATALE 2019: CITAZIONI E AFORISMI SPECIALI PER STUPIRE AMICI E PARENTI

Dopo le immagini più belle, abbiamo raccolto una serie di citazioni e aforismi per fare gli auguri a Natale 2019. C’è l’imbarazzo della scelta, ma troverete sicuramente quella che fa al caso vostro. Per augurare Buone Feste quest’anno scegliamo una di queste citazioni, con cui riuscirete dare a distanza un abbraccio ai vostri cari. Non solo, potreste anche utilizzare questi aforismi per altri scopi. In particolare, potrebbero tornarvi utili qualora decideste di scrivere un biglietto di auguri per i regali. Oltre ciò, potrebbero essere perfette per la didascalia delle foto che andrete a condividere nel periodo natalizio sui social, come Facebook e Instagram. Sono spesso utilizzate, infatti, per raccogliere like sui post dedicati, appunto, al Natale. Scrittori e cantanti negli anni hanno dedicato importanti parole a questa festività, lasciandoci citazioni e aforismi davvero speciali e significative. Attraverso queste frasi potrete sorprendere i vostri cari e mandargli a distanza un grande abbraccio per questo Natale 2019. Abbiamo selezionato per voi le più belle citazioni, da cui potrete preparare un bel messaggio di auguri. In particolare chi ha poca fantasia ed è alla ricerca di idee originali per fare gli auguri può scegliere uno o più aforismi tra questi indicati qui sotto. Quest’anno non scrivete dei semplici auguri ‘Buone Feste a te e famiglia’, ma rendete i vostri messaggi il più originali possibili. Ecco una lista di citazioni e aforismi per stupire amici e parenti a Natale 2019.

Natale è la dolce stagione nel quale dobbiamo accendere il fuoco dell’ospitalità e la straordinaria fiamma di carità nel nostro cuore. (Washington Irving)

Fino a quando non renderemo il Natale un’occasione per condividere i nostri buoni sentimenti, tutta la neve dell’Alaska non basterà ad imbiancarlo! (Bing Crosby)

Il Natale muove una bacchetta magica sul mondo ed ecco, tutto è più dolce e più bello!(Norman Vincent Peale)

A me piace prendere il Natale un pò alla volta, per tutto l’anno. E perciò mi lascio trasportare fino ad arrivare alle vacanze -lascio che mi colgano di sorpresa- svegliandomi un bel giorno e dicendo improvvisamente a me stessto: “Caspita, questo è il giorno di Natale!” (Ray Stannard Baker)

Il Natale dovrebbe essere legna che arde nel caminetto, profumo di pino e di vino, buone chiacchiere, bei ricordi e amicizie rinnovate. Ma…se questo manca basterà l’amore.(Jesse O’Neill)

Il Natale, Bambini, non è una data. E’ uno stato d’animo!(Mary Ellen Chase)

Se il Natale non esistesse già, l’uomo dovrebbe inventarlo. Ci deve essere almeno un giorno all’anno a ricordarci che stiamo su questa terra per qualcos’altro oltre che per la nostra generale ostinazione! (Eric Sevareid)

Il Natale è quel periodo dell’anno in cui la gente scende nel rifugio della famiglia(Byrn Rogers)

Onorerò il Natale nel mio cuore e cercherò di tenerlo con me tutto l’anno. (Charles Dickens)