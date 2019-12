Addobbi di Natale con i vasi di vetro per trasformare la nostra casa (Foto)

Abbiamo da tempo fatto l’albero di Natale, magari abbiamo trovato anche il modo per sistemarlo ancora più bello ma gli addobbi di Natale in casa sembrano sempre pochi. E’ la festa più bella dell’anno ma i dettagli in casa possono rendere ancora più magici questi giorni. E gli addobbi di Natale con i vasi di vetro da riempire sono deliziosi. Vi suggeriamo di guardarvi intorno, di aprire cassetti e armadi, di certo salterà fuori qualche vaso di vetro, siamo sicuri che qualche decorazione non l’avete ancora utilizzata, siete quindi pronti per i nuovi addobbi di Natale. Li potete creare da soli, si tratta di addobbi semplicissimi da realizzare, basta solo un po’ di buon gusto, non vi chiediamo nemmeno di avere fantasia perché le idee ve le indichiamo noi. Avete delle palline, delle pigne, le lucine, nastri, un po’ di verde o anche altre decorazioni? Vi basterà osservare le foto in basso per farvi venire voglia di creare nuove decorazioni.

LE DECORAZIONI DI NATALE NEI VASI DI VETRO

Non solo centrotavola natalizi ma vasi che possiamo sistemare in vari angoli della casa oppure possiamo regalare. Avete bisogno di vasi trasparenti, non importa la grandezza, in base alle misure sceglierete cosa creare. La soluzione più semplice resta quella delle palline, preferibilmente tutte dello stesso colore, potete versare nel vaso senza aggiungere altro o sistemarle con le lucine, magari con una base di sabbia o sale fino. Il sale fino vi sarà utile anche per altri vasi, bellissimi quelli alti su cui possiamo adagiare le composizioni di foglie e rami, aggiungiamo luci e qualche pallina e stupiremo tutti. Avete degli orsetti polari piccoli, magari un alberello, ancora sale e fino e l’addobbo è fatto. Negli anni vi avranno di certo regalato un piccolo Babbo Natale, magari un angioletto, una casetta, forse un pupazzo di neve, una candela. Osservate le foto e vi verranno in mente tante altre idee.

L’agrifoglio non può mancare, mettetelo nel vaso con l’acqua e aggiungete una candela che galleggia, niente di più semplice. E se amate il rosso e siete golosi potete anche esporre i bastoncini di zucchero colorati. Non vi resta che scoprire cosa avete ancora in casa.