Frasi auguri natalizi per i biglietti dei regali: dona anche la magia delle citazioni

Il Natale sta arrivando e oltre a pensare ai regali, è necessario scegliere le frasi giuste per fare gli auguri natalizi sui biglietti. Accompagnare un dono con un messaggio d’augurio speciale e per nulla banale è sicuramente il miglior modo per rendere il Natale ancora più magico. Far sapere alle persone a noi care quanto ci teniamo a loro è importante e, utilizzando una di queste frasi di auguri natalizi che abbiamo scelto per voi, ci riuscirete. Trovare le parole giuste non è semplice e, per tale motivo, abbiamo deciso di indicarvene noi qualcuna.

FRASI AUGURI NATALIZI PER I BIGLIETTI DEI REGALI: LE PAROLE DA DEDICARE AD AMICI E PARENTI IL GIORNO DI NATALE

Scrivere delle frasi di auguri natalizi sui biglietti dei regali è molto importante. Può sembrare un dettaglio superfluo, eppure leggere un dolce o simpatico pensiero per Natale strappa sempre un sorriso. Il 25 dicembre sta arrivando e non basta trovare un regalo originale per sorprendere i nostri cari. Per celebrare questa festività il miglior modo è quello di scrivere i propri messaggi d’auguri nel biglietto. Dunque, scegliere di dedicare un pensiero unico e speciale è fondamentale per emozionare un amico, un parente o un collega di lavoro. Riuscirete sicuramente a sorprenderli e a non apparire come una persona banale. Le frasi che abbiamo scelto per voi sapranno sicuramente trasmettere la magia di questa festa a coloro che colorano la nostra vita ogni giorno, facendo vivere loro un giorno indimenticabile. Il Natale rappresenta il momento giusto per dedicare un pensiero speciale alle persone a noi vicine. Lascerete il segno nella mente dei vostri cari! Se avete intenzione di dedicare queste frasi a un vostro familiare, allora vi consigliamo di sceglierne una affettuosa e dolce. Se, invece, il destinatario del regalo è un amico, potreste optare per un pensiero simpatico e allegro. In qualsiasi caso, è sempre bene elaborare un messaggio di auguri natalizi che riesca a sorprendere il vostro destinatario. Vediamo ora insieme quali sono le frasi che abbiamo scelto per aiutarvi a scrivere il biglietto ideale per i vostri regali.

Non ho che auguri da regalare: di auguri ne ho tanti prendete quelli che volete, prendeteli tutti quanti.

Quand’ero bambino, erano la luce dell’albero di Natale, la musica della messa di mezzanotte, la dolcezza dei sorrisi a far risplendere il regalo di Natale che ricevevo. (Antoine de Saint Exupéry)

Che la notte di Natale brilli per voi di luce, di grazia e di amore. Buon Natale.

Natale, il momento più magico e speciale per rinnovare il nostro affetto a chi vogliamo veramente bene. Auguri di cuore.

Ho chiesto a Babbo Natale di portarti una macchina lussuosa, una villa meravigliosa, uno yacht che possa contenere tutti tuoi amici, un lavoro straordinario e di realizzare tutti i tuoi sogni. C’è solo un problema: che tu creda ancora a Babbo Natale!

Una slitta sta correndo tra le stelle del firmamento. Il Babbo scende dal camino e ti lascia un ricordino… guarda bene: è speciale ed è il mio augurio di Buon Natale!

Un Natale meraviglioso ti attende, afferra con le mani la felicità e non lasciarla andare mai. Buone feste!

Per queste feste, l’augurio di vivere a pieno lo spirito del Natale, rendere più solidi gli affetti e le amicizie e prepararsi al nuovo anno con meravigliose speranze. Tanti auguri!

La magia del Natale possa rinnovarsi tutto l’anno affinché vi doni pace, gioia e serenità. Con infinito affetto, vi auguro Buon Natale e un Felice Anno Nuovo!