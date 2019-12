Le citazioni di Natale per accompagnare le foto più belle su Instagram: la selezione per le feste

A Natale è impossibile non condividere foto su Instagram, per cui ne possiede un account, ed è giusto scrivere le citazioni più belle per sorprendere i propri follower. Si tratta di un compito che inizialmente può sembrare semplice, ma in realtà potrebbe diventare abbastanza complesso. Infatti, trovare le parole giuste per una didascalia perfetta e ideale per le vostre foto natalizie su Instagram non è facile. Per tale motivo, abbiamo deciso di indicarvi le citazioni più belle da condividere sui social durante le feste di Natale 2019.

CITAZIONI NATALE 2019: LE FRASI DA CONDIVIDERE CON LE FOTO SU INSTAGRAM NEL PERIODO NATALIZIO

Avete già scattato qualche foto natalizia o avete intenzione di farlo durante questo Natale 2019? Il miglior modo per condividerle su Instagram è quello di trovare la didascalia perfetta per sorprendere i vostri follower. Non è semplice scegliere la frase giusta e, per tale motivo, abbiamo scelto di darvi una mano. Abbiamo raccolto una serie di citazioni, dopo aver individuato anche qualche immagine, al fine di aiutarvi in questa impresa. Se durante l’anno trovare la frase giusta non è poi così importante, durante il Natale il discorso è ben diverso. Infatti, sui social si ha la possibilità di rendere speciale questa festività a tutti i follower con delle frasi natalizie originali. Negli anni scrittori, cantanti e attori hanno dedicato a questa importante festa pensieri profondi e sentiti. C’è davvero l’imbarazzo della scelta in questa raccolta. L’obbiettivo è sicuramente selezionare le citazioni per le foto di questo Natale 2019 che più vi rappresentano. In questo modo, non perderete tempo alla ricerca delle frasi più belle da condividere su Instagram durante il periodo natalizio. Noi abbiamo selezionato queste citazioni proprio per facilitarvi il tutto. A questo punto, dovrete semplicemente inserire la vostra foto natalizia sul social e aggiungerci una di queste frasi che vi abbiamo indicato. Non vi resta, dunque, che scegliere quella che più si addice alla foto che avete deciso di condividere, fare copia e incolla e condividere direttamente sul vostro profilo. Vediamo ora insieme quali sono le citazioni più belle da condividere su Instagram insieme alle foto di questo Natale 2019.

A Natale tutte le strade conducono a casa! ( Marjorie Holmes)

Il vero messaggio del Natale è che noi tutti non siamo mai soli. (Taylor Caldwell)

Vorrei poter mettere lo spirito del Natale all’interno di un barattolo e poterlo tirare fuori mese per mese, poco alla volta.(Harlan Miller)

L’umanità è una grande e immensa famiglia.Troviamo la dimostrazione di ciò da quello che ci sentiamo nei nostri cuori a Natale. ( Papa Giovanni XXIII)

Ho sempre pensato al Natale come ad un bel momento. Un momento gentile, caritatevole, piacevole e dedicato al perdono. L’unico momento che conosco, nel lungo anno, in cui gli uomini e le donne sembrano aprire consensualmente e liberamente i loro cuori, solitamente chiusi. (Charles Dickens)

Alcuni suggerimenti per un regalo di Natale: perdono per un tuo nemico, tolleranza per un tuo avversario, il tuo cuore per un tuo amico, un buon servizio per un tuo cliente. Carità per tutti e buon esempio per i bambini. Rispetto per te stesso. (Oren Arnold)

È bene tornar bambini qualche volta e non vi è miglior tempo che il Natale, allorché il suo onnipotente fondatore era egli stesso un bambino. (Charkes Dickens)

E quella maggioranza che vede nel Natale una sciocchezza e nel presepe una commedia infantile, non si rende conto di quale enorme difesa di fronte alla stanchezza della vita, alle abitudini, ai tedi, alle fatiche, essa privi il bambino, e col bambino l’uomo, quando reprima e lanci l’interdetto a quello spirito di stupore. (Emanuele Samek Lodovici)