5 idee regalo per San Valentino per stupire la propria partner

Quando si parla di regali San Valentino è una festa molto particolare. A differenza di altre occasioni e ricorrenze, dove si è portati a regalare cose differenti, per la Festa degli innamorati c’è una certa tendenza alla ripetizione. Qualcuno potrebbe spacciarla per tradizione e in minima parte è anche così, ma regalare sempre le solite cose, alla lunga, inizia a essere un po’ noioso. Non sol chi riceve il pensiero ma anche voi che lo fate.

Gli evergreen per San Valentino sono vari, poi ognuno sceglie quali usare e come combinarli per l’ennesimo regalo uguale agli altri anni.

Partiamo col mazzo di fiori, dove c’è un minimo di scelta tra chi va sull’ancora più classico mazzo di rose e chi invece azzarda fiori differenti. Un altro immancabile del 14 febbraio è il cioccolato, in genere sotto forma di scatola di cioccolatini. Sperando che siano almeno buoni, perché spesso sono un insieme di cioccolatini uno più deludente dell’altro. La terza opzione è il peluche, con l’orsacchiotto sempre in cima alle preferenze seguito da tutto il regno animale di pezza.

Queste 3 idee regalo per San Valentino sono quelle più tradizionali, anche perché è possibile cavarsela con una spesa contenuta. Seppur sia possibile anche il contrario, perché il 14 febbraio un mazzo di rose può costare quanto una bottiglia di champagne.

Scegliere di regalare le solite cose è un indubbio vantaggio per chi non ama fare i regali o è un incorreggibile sbadato. Così, anche chi si ricorda all’ultimo che è festa, può sempre recuperare qualche pensiero sulla strada di casa.

Chi invece ama fare dei bei regali e non si accontenta delle solite cose mira a ben altro. Questo però non significa che fiori e cioccolatini siano banditi. Visto che sono proposte tradizionali si possono regalare come un di più. Prendete un bel regalo per San Valentino e come coccola ci abbinate anche dei fiori o una bella scatola di cioccolatini.

Ma cosa si può regalare per stupire la propria partner e fare un figurone? Per darvi qualche spunto siamo andati sul sito dottorgadget.it e abbiamo selezionato 5 idee regalo per San Valentino molto intriganti.

Gioielli Swarovski Harry Potter

Se la vostra partner è una fan di Harry Potter e volete farle un regalo lussuoso c’è una linea di accessori che la conquisterà. Si tratta degli accessori ufficiali Harry Potter con cristalli Swarovski, con anelli, orecchini, collane e molto altro, tutti in tema con la saga del maghetto più amato di sempre. Gli accessori sono in argento e sono impreziositi con i celebri cristalli. I cofanetti a tema Harry Potter e il certificato Swarovski invece vi permettono di presentarli al meglio, come si conviene quando si fa un regalo.

Libretto degli assegni per coppie in crisi (economica)



Da una proposta costosa (ma senza esagerazioni), passiamo all’estremo opposto. Una idea regalo carinissima per spendere poco ma fare un figurone. Si tratta di un simpatico libretto degli assegni che non serve per il denaro, bensì per il vostro tempo. Voi donate il vostro tempo alla partner, con assegni personalizzati per varie tipologie di impegno. Ci sono cose come una cena fuori, una giornata di shopping, le pulizie domestiche. Così la vostra partner può richiedere i vostri servigi staccandovi i biglietti dedicati.

Cuscino massaggia collo

Tra i compiti di un partner dovrebbe esserci quello di massaggiatore. Non sempre però il partner c’è quando serve, inoltre per fare un buon massaggio bisogna esserne capaci. Il Cuscino massaggia collo è un gadget perfetto per chi ama tenere il collo al caldo, avere un sostegno per la testa quando sta sul divano o in poltrona e magari ha anche qualche fastidio alla cervicale. Il materiale soffice e caldo dona un immediato senso di benessere, merito anche della chiusura regolabile per averlo sempre il più comodo possibile. Il Cuscino massaggia collo però è dotato anche di vibrazione, così all’occorrenza potete attivarla per godere di un gradevole effetto massaggiante.

Sale e pepe Sushi

I ristoranti fusion sono la moda del momento. Una moda che dura ormai da parecchi anni e che non dà cenni di cedimento. Questo offre uno spunto per la cena di San Valentino nel caso non sappiate dove portare la vostra partner. Tra gli spunti che offre però ci sono anche quelli sui regali e con il Sale e pepe Sushi potrete farle una sorpresa molto originale. Si tratta di un set con 2 accessori: uno spargisale e uno spargipepe fatti con le sembianze di 2 buffi maki. Due personaggi che la conquisteranno e che staranno benissimo al centro della tavola.

Massaggiatore piedi in peluche



A San Valentino le temperature sono ancora invernali, anche se – fortunatamente – la primavera inizia ad apparire meno lontana. Per combattere il freddo, il fastidio dei piedi gelati e godersi un massaggio rilassante ai piedi c’è il Massaggiatore piedi in peluche. Si tratta di una sorta di tappetino a forma di pantofole in morbido e caldo peluche. Tenendolo di fronte al divano o sotto la scrivania è possibile tenere i piedi al calduccio. La vibrazione attivabile a piacere invece aggiunge un gradevole effetto massaggiate, per dei piacevolissimi momenti di relax.

