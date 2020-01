San Valentino, idee per viaggi di coppia all’insegna del romanticismo

Il 14 febbraio si sta avvicinando e bisogna pensare che cosa fare con il proprio partner nel giorno di San Valentino per festeggiare al meglio l’amore. In questo articolo vi daremo dei suggerimenti su dei romantici viaggi di coppia da poter fare insieme al vostro lui o alla vostra lei in un giorno così speciale per tutti gli innamorati. Un viaggio che potrebbe durare anche più del previsto se vogliamo perché in questo 2020, il 14 febbraio sarà un venerdì e quindi potrete organizzare un weekend perfetto insieme al vostro partner. Le mete più ambite? Borghi di montagna tra relax in spa e mattinate sugli sci e le città degli innamorati per eccellenza: Venezia, Verona e Parigi.

Viaggi di coppia a San Valentino: antichi borghi in montagna tra relax e sciate

Febbraio è ancora un mese perfetto per un viaggio in montagna. E se voi e il vostro partner amate la natura e lo sport, i borghi antichi in montagna e nelle piccole città sono perfetti come idee per un viaggio di coppia a San Valentino. Passeggiate romantiche nei borghi italiani, divertenti sciate sulla neve e romantico relax in spa. Il Trentino Alto Adige, l’Umbria, la Basilicata e tantissime altre regioni della nostra bellissima Italia offrono delle opportunità fantastiche per trascorrere un weekend all’insegna del romanticismo a prezzi piuttosto ragionevoli. Sono tra l’altro mete facilmente raggiungibili con i mezzi. E quindi non vi resta che scegliere il borgo che più si addice alla vostra coppia e alle vostre esigenze.

San Valentino viaggio di coppia per eccellenza: Venezia, Verona e Parigi, città dell’amore

Quando si parla di viaggi di coppia si pensa subito a tre città in particolare: Venezia, Verona e Parigi. Queste due mete culturali sono perfette per chi vuole trascorrere il weekend di San Valentino insieme al proprio amato o alla propria amata. Nelle italiane Venezia e Verona il romanticismo e di casa. Se deciderete di passare San Valentino in una di queste città sicuramente respirerete amore in ogni passo e ad ogni angolo. Dai canali e le gondole di Venezia fino alla storia d’amore di Giulietta e Romeo a Verona per poi pensare anche ad un’altra città.

Se infatti si vuole andare fuori dall’Italia, altra meta perfetta è senz’altro Parigi. La città francese è piena di luoghi romantici da visitare insieme alla propria dolce metà. E poi trovare un posto speciale dove soggiornare o dove fare una cena perfetta a lume di candela è veramente semplice ed esistono opzioni svariate per ogni possibilità economica. Se invece si è amanti del mare si può facilmente pensare ad una meta calda e tropicale: le Canarie, le Maldive o ancora le Bahamas.

Insomma, queste sono solo alcune idee per un viaggio di coppia perfetto nel weekend di San Valentino ma tocca proprio a voi scegliere la meta perfetta per voi e il vostro partner. In fondo, quello che conta è stare insieme!