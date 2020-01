Quando è Pasqua 2020, la data: come si calcola

Quando è Pasqua 2020? Questa è la domanda che in molti si stanno ponendo, poiché ogni anno la data cambia. Questa festività rappresenta un’opportunità per coloro che vogliono concedersi una vacanza di relax, lontano dalla routine quotidiana. Un lungo weekend da vivere in una città italiana o in una capitale europea. Ma prima di scegliere il luogo adatto per le vostre vacanze di Pasqua, è necessario conoscere la data in cui cade questa festività. Vediamo, dunque, ora insieme quando è Pasqua 2020.

QUANDO È PASQUA 2020: TUTTO SULLA DATA DI QUESTA IMPORTANTE FESTIVITÀ

Pasqua 2020 è il 12 aprile. In quasi tutte le regioni d’Italia, il calendario scolastico prevede 3 o 4 giorni di vacanza. Dunque, chi ha scelto di partire con la propria famiglia per un breve viaggio di relax potrà tranquillamente organizzare il tutto. Vi abbiamo già parlato delle migliori destinazioni per una vacanza al mare nel periodo pasquale, ma tocca a voi scegliere il luogo ideale per trascorrere una gita indimenticabile. Sicuramente questa festività rappresenta l’occasione perfetta per partire e per scoprire nuovi luoghi e culture. Si tratta, infatti, del primo grande Ponte di primavera per godersi un po’ di relax alle terme, in una città d’arte, al mare o in montagna. Sono numerose le città che vi attendono sia se viaggiata da soli, in coppia o con la famiglia.

PERCHÈ OGNI ANNO CAMBIA LA DATA DI PASQUA

Ma perché ogni anno cambia la data di Pasqua? Il calendario cristiano calcola il giorno di questa festività in base a due eventi, ovvero l’equinozio di primavera e le fasi lunari. Il calcolo inizia dall’equinozio di primavera, intorno al 21 marzo. La Pasqua cade la domenica successiva al primo giorno di luna piena. Quest’anno corrisponde all’8 aprile e la prima domenica successiva è, appunto, il 21 aprile. Ma per quale motivo si segue questo calendario lunare? Ebbene perché trae origini dalla Pesach, ovvero la Pasqua degli ebrei. Secondo l’evangelista Giovanni, la passione di Cristo sarebbe proprio accaduta in quei giorni. Invece, quella Ortodossa cade il 19 aprile 2020 e, dunque, non lo stesso giorno di quella cristiana, in quanto usa un altro calendario, quello giuliano. Capita, in alcuni casi, che la Pasqua cristiana corrisponda con quella Ortodossa, ma solitamente le loro date cadono a una settimana di distanza.

Ora che sapete quando esattamente è Pasqua 2020 potete finalmente organizzare la vostra vacanza.

