Segnaposto per la tavola di Pasqua facilissimi da fare con i bambini: i coniglietti stilizzati

Da giovedì i nostri bambini non avranno impegni con la didattica a distanza, in questa settimana Santa alquanto anomala. Dobbiamo restare in casa, dobbiamo farlo per il nostro bene. E visto che abbiamo molto tempo e che quest’anno passeremo la Pasqua in casa, senza uscire, possiamo pensare ad abbellire le nostre tavole pensando alla Pasqua! Tra i simboli del periodo pasquale ci sono i coniglietti e abbiamo trovato una semplice idea per divertirci con i nostri bambini. Non abbiamo bisogno di grande materiale, basterà metterci all’opera con dei cartoncini bianchi, se li abbiamo, o con dei semplici fogli di carta. Poi pennarelli e il gioco è fatto!

Vediamo come preparare questi segnaposto pasquali facili e veloci da realizzare.

SEGNAPOSTO DI PASQUA: FACCIAMO DEI SEMPLICI CONIGLIETTI SEGNAPOSTO

Cosa ci occorre: cartoncino bianco, in alternativa vanno bene anche dei fogli bianchi ( possiamo usare anche del cartoncino rosa o nero); pennarelli, colla

Immaginiamo di dover fare 4 segnaposto: uno per papà, uno per mamma e due per i bambini! Prendiamo il nostro cartoncino e ritagliamo 4 rettangoli che saranno “il corpo” del nostro coniglietto. Con il cartoncino che ci avanza, facciamo 8 orecchie, come vedete in foto. Nella parte rettangolare, con un pennarello disegniamo il volto del coniglietto. Nella parte bassa invece scriviamo il nome della persona per il suo posto a tavola! Attacchiamo con la colla le orecchie e i nostri segnaposto, che possono essere messi sul piatto, sul tovagliolo, vicino al bicchiere, sono pronti!

Che ne dite di questa idea? Ovviamente se avete altro materiale in casa, magari della lana, potete divertirvi a fare anche altro per decorare in modo più divertente questi coniglietti. Usiamo dei colori diversi per creare segnaposti diversi, magari scegliendo il colore preferito del commensale!

Vi auguriamo di passare una serena Pasqua al fianco delle persone che più amate.

