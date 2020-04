Pasqua a casa: come apparecchiare la tavola per questa occasione unica

Sarà una Pasqua sicuramente diversa quella che stiamo vivendo, una Pasqua da passare lontano dalle nostre famiglie, dai nostri affetti. Passeremo la Pasqua nel nostro piccolo nucleo familiare, senza grandi tavolate ma con tanto amore per le persone che fortunatamente abbiamo vicine. Oggi abbiamo quindi pensato di darvi qualche idea per la tavola in occasione della Santa Pasqua. Abbiamo chiesto dei consigli alle nostre amiche Emanuela e Imma che hanno sempre delle idee uniche ! Organizzano i grandi eventi ma sanno anche come dare dei consigli per le “occasioni” da passare in casa. Se volete quindi delle idee per come apparecchiare la tavola nel giorno di Pasqua, in questa quarantena forzata, continuate a leggere per i consigli delle nostre amiche di So Chic Events.

COME APPARECCHIARE LA TAVOLA IN OCCASIONE DELLA PASQUA

1. COLORE: una bella tavola colorata è già una risposta al periodo grigio che stiamo vivendo.

Ispiratevi ai colori e ai profumi della primavera.

Siate creative. Se avete un bel servizio dai colori pastello, anche multicolor è il momento di utilizzarlo.

Potete anche giocare combinando piatti e bicchieri di tipologie e colori diversi creando la vostra armonia.

3. LA TOVAGLIA:

Se volete fare una mise en place molto colorata l’ideale è utilizzare una bella tovaglia bianca, che sarà una tela perfetta per “dipingere“ la vostra tavola primaverile.

Potete anche utilizzare un runner centrale colorato.

Se invece utilizzerete un servizio bianco potete utilizzare una tovaglia molto colorata.

Anche i tovaglioli se li avete colorati daranno un bel tocco alla vostra tavola, specialmente se uscite dallo schema classico e provate ad annodarli su se stessi adagiandoli sul sottopiatto (se non lo avete anche sul piatto) a modi segnaposto, oppure potete legarli con qualcosa che avete in casa (nastri, rafia, spago etc.)

4: FIORI

Se avete un giardino e dunque la possibilità di cogliere qualche fiore, del verde, dei rametti d’ulivo, potete divertirvi a creare la vostra composizione per il centrotavola.

Potete utilizzare i fiori colti anche per creare dei delicati segnaposto.

Se avete un bel servizio dal mood vittoriano dove il floreal è l’elemento predominante è il momento di usarlo: renderà la vostra tavola romantica e raffinata.

5: IL CENTROTAVOLA

Se non avete la possibilità di procurarvi dei fiori potete sempre utilizzare della frutta, magari creando una sorta di runner o utilizzando dei cestini colorati.

Pensate per esempio a dei limoni, su una bella tavola bianca…Se pensate di orientarvi su questo tema potete utilizzare dei bicchieri o dei piatti blu anche in stile maiolica.

Il blu oltre ad essere il pantone dell’anno, insieme al giallo dei limoni renderà la vostra tavola di super tendenza e vi sembrerà di pranzare nella Costiera Amalfitana.

6: DETTAGLI E SIMBOLI ICONICI

Coniglietti, uova, pulcini, siamo certe che ognuna di voi ha un cassettino “pasquale” o una scatolina dove ogni anno ripone queste decorazioni.

Potete divertirvi a creare dei segnaposto con i vostri bambini oppure spargerli sulla tavola per renderla più divertente.

Cestini o piattini colorati anche a contrasto, potranno essere utilizzati per il pane e daranno quel tocco creativo in più che renderà la vostra tavola pasquale unica e originale.

Vi sono piaciuti i consigli di Emanuela e Imma? Allora potete visitare la loro pagina Fb ricca di consigli per tutte le occasioni! Dai matrimoni ai compleanni passando per ogni genere di evento. QUI IL LINK