Benedetta Rossi: la maschera di Halloween fai da te con piatti di carta colorati

Halloween è arrivato e Benedetta Rossi non l’ha di certo dimenticato e mostra come si fa una maschera di Halloween in casa, una maschera fai da te davvero semplice. Ci servono pochissime cose, dei piatti colorati di carta, la colla a caldo, taglierino, forbici e poco altro. Con pochi passaggi avremo la maschera perfetta per i nostri bambini ma anche delle decorazioni per Halloween per festeggiare, per divertirsi davvero con poco. Possiamo personalizzare ogni maschera aggiungendo atro, magari ragnatele, dei fantasmini fatti con il cartoncino e ogni cosa giusta per Halloween. Ecco come Benedetta Rossi tra una ricetta e l’altro di oggi 31 ottobre 2020 di Fatto in casa per voi ha anche creato delle maschere per Halloween. Ovviamente non perdete le altre ricette di Benedetta Rossi, la ricetta della cheesecake con i frutti di bosco, la ricetta della focaccia con erbette di campo e salsiccia, la ricetta del risotto ai funghi porcini.

MASCHERA DI HALLOWEEN FAI DA TE DI BENEDETTA ROSSI – FATTO IN CASA PER VOI 31 OTTOBRE 2020

Per Halloween Benedetta Rossi prepara una maschera terrificante. Per realizzarla servono piatti di carta colorati, taglierino, nastro adesivo, forbici, colla a caldo, cannucce, matite, pennarelli e decorazioni a tema.

Prendiamo un piatto di carta colorato e disegniamo sul retro due ovali come fossero gli occhi e ritagliamo le sagome con un taglierino.

Su un piatto di carta rosso o cartoncino rosso disegniamo e ritagliamo un triangolo che sarà il naso e facciamo lo stesso con la bocca.

Riprendiamo il piatto con gli occhi e attacchiamo con la colla a caldo il naso e la bocca e decoriamo con ragnetti finti e piccole zucche. Uniamo due cannucce sempre con la colla a caldo e fissiamole al retro della maschera per sostenere e indossare la maschera.