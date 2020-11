A Natale scegli un panettone firmato Andrea Mainardi: arriva direttamente a casa tua

State già pensando ai regali di Natale in anticipo? Quest’anno le feste natalizie avranno per tutti un sapore probabilmente molto diverso. Avranno il sapore amaro di questo periodo complicato che stiamo vivendo ma non dimentichiamoci che la cosa più importante sarà quella di poter trascorrere le feste, in famiglia, in casa, con le persone che più amiamo, anche se qualcuno non ci sarà! E non sarebbe Natale senza un buon panettone, che quest’anno potremo comprare anche on line, per via delle tante restrizioni. Pensiamo a fare dei regali speciali per questo Natale, non cose inutili che non si apprezzeranno. Regaliamo magari un panettone, rendendo felice la persona che lo riceverà ma anche aiutando i tanti ristoratori che in questi mesi complicati, stanno cercando di continuare a lavorare, rimboccandosi le maniche, nonostante le mille difficoltà.

E allora per questo Natale vi diamo un consiglio: scegliete un panettone artigianale, un panettone che nasca dall’arte di uno chef, di un pasticcere. Vi parliamo oggi del panettone artigianale pensato da Andrea Mainardi per questo Natale 2020. Un panettone atomico che potrete ordinare comodamente sullo shop on line e che arriverà a casa vostra con un solo click.

IL PANETTONE ARTIGIANALE DI ANDREA MAINARDI SI COMPRA ON LINE

Potrete scegliere tra tre varianti sempre in vendita, che sono pere e cioccolato, super soffice con la pera che rende ancor più morbido ogni boccone e con il cioccolato fondente che completa il palato. Ovviamente BURRO, quindi, come da indicazioni che troverete all’interno, scaldatelo 3/4 minuti a 150 gradi per esaltarne gusto ed aromi. Il classico panettone con canditi e arancia e poi un buonissimo panettone con cioccolato e marron glacè.

Ci saranno anche delle varianti con edizione limitata, non sempre presenti sul sito. Tra i gusti che saranno proposti di volta in volta troverete anche pistacchio con la crema da spalmare a parte, tipo ai tre cioccolati, tipo fave di cacao e albicocca, tipo cioccolato bianco e frutto della passione. Insomma non avrete che l’imbarazzo della scelta!

Non perdete questa occasione per fare un regalo gradito alle persone a cui volete bene ma anche per aiutare i ristoratori che hanno bisogno, quest’anno più che mai di far arrivare i prodotti nelle case di tutti! Un Natale non è Natale senza un ottimo panettone e allora regaliamo qualcosa di buono, che ci faccia sentire sapore di casa, di famiglia, anche se per queste feste, ci mancherà qualcosa!

Ma non ci mancherà di certo il sapore del panettone tradizionale con le ricette di Andrea Mainardi amatissimo chef e volto noto del piccolo schermo. Da La prova del cuoco a Cotto e Mangiato passando per Detto Fatto e il Grande Fratello VIP! Andrea con la sua energia ci ha sempre fatto sorridere ma soprattutto non ci ha mai deluso con le sue ricette! E non vi deluderà neppure con questo panettone atomico.