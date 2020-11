Colori Natale 2020, per l’albero di Natale scegli il rosa e il bianco

Il Natale 2020 si avvicina e non possiamo non iniziare a pensare a come decorare il nostro albero! Anche quest’anno il rosa e il bianco sono i grandi protagonisti della scena. Rompete anche voi gli schemi e abbandonate per il momento i classici colori. Il rosa è una tonalità che è in grado di portare armonia in una casa, in quanto rappresenta il simbolo dell’amore e della vitalità. Ma vediamo ora insieme nel dettaglio perché scegliere il rosa e il bianco per decorare il nostro albero di Natale.

ALBERO DI NATALE, PERCHÈ SCEGLIERE IL ROSA E IL BIANCO PER DECORARE

Perché scegliere il rosa e il bianco per decorare l’albero di Natale quest’anno? Stiamo parlando di una delle festività più sentite nel nostro Paese, se non quella più importante. Già in molti stanno decorando a festa le proprie case per portare serenità in famiglia, visto il momento difficile che stiamo vivendo a causa della pandemia del Coronavirus. Sicuramente preparare l’albero può essere un ottimo modo per riportare il sorriso a grandi e piccini. Per decorare a festa la propria abitazione bisogna indubbiamente iniziare dall’albero, un grande simbolo del Natale. È necessario essere creativi per poter sfruttare al meglio tutto le zone della propria casa. Per dare un tocco di colore all’abitazione, tenendo conto delle ultime tendenze, non possiamo non optare per il rosa e il bianco. Il primo è, al momento, il colore più gettonato. Possiamo utilizzarlo in tutte le sue sfumature, sistemando decorazioni che vanno dal rosa antico al rosa shocking. Si tratta di una nuance che può essere abbinata in modo semplice ad altre tonalità. In particolare, molti decidono di aggiungere colorazioni come l’oro o l’argento. Sono davvero tante le possibilità che ci aiuteranno a decorare il nostro albero di Natale al meglio. Il bianco è indubbiamente uno dei colori più utilizzati durante questa festività. È una tonalità che simboleggia il candore e che si adatta a vari stili differenti. Ad esempio, Chiara Ferragni quest’anno abbina entrambi i colori a tantissime altre tonalità, come il blu e il rosso, nel suo luminoso albero di Natale.

COME DECORARE L’ALBERO DI NATALE CON IL ROSA E IL BIANCO

Come decorare al meglio l’albero di Natale utilizzando questi due colori di tendenza? C’è chi decide di acquistarne uno nuovo completamente bianco, a cui poi vanno aggiunge le decorazioni rosa, o viceversa. Se volete mantenere il classico albero verde, tocca utilizzare palline e altri oggetti decorativi utilizzando ovviamente entrambe le colorazioni. Ad esempio, tra gli stili che possiamo realizzare tenendo conto dell’arredamento di casa, vi è quello shabby chic bianco e rosa. In alternativa è anche possibile optare per uno stile più moderno. Per quanto riguarda il tipo di decorazioni da sistemare nel vostro albero vi consigliamo le classiche palline colorate, che non possono ovviamente mancare. Per rendere il tutto più movimentato è consigliato giocare sulle varie sfumature del rosa. Scegliere delle decorazioni originali, magari in materiali diversi. Oltre alle palline, non dimenticate i fiocchi bon-ton e i nastri! Evitate di commettere un errore molto evidente, mischiando i vari stili tra loro. Pertanto, sceglietene uno e basatevi solo su quello!