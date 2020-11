I colori del Natale 2020: lasciati ispirare da Maison du Monde

Quali sono i colori che fanno tendenza questo Natale 2020? Maison du Monde come sempre propone tonalità del momento e permette a tutti noi di decorare al meglio il nostro albero di Natale e tutta la nostra casa. Questa festività rappresenta un ottimo momento di condivisione. Tutti insieme decoriamo le varie stanze dell’abitazione, apparecchiamo la tavola e, ovviamente, apriamo i regali. Sul sito ufficiale dell’azienda potrete trovare le decorazioni natalizie per tutti i gusti e tutto quello di cui abbiamo bisogno per festeggiare con i nostri cari momenti indimenticabili.

TENDENZE COLORI NATALE 2020: COSA PROPONE MAISON DU MONDE

Siete pronti a scoprire quali sono le ultime tendenze per i colori del Natale 2020? Acquistando i prodotti decorativi su Maison du Monde agirete in favore di un consumo responsabile. Sono diversi gli stili che potrete realizzare con queste decorazioni natalizie. Ad esempio, vi segnaliamo la tendenza Scandicraft, con i giochi di luce. Rendete questo Natale ancora più caloroso scegliendo la tendenza Néo Vintage. In questo caso, riuscirete a creare un ambiente ricco di calore, con un mix di rosso profondo e di verde intenso. Non manca il velluto e le tonalità oro e ottone, per riscaldare l’atmosfera. Tra le decorazioni troviamo i classici simbolo di Babbo Natale, dell’agrifoglio, dell’abete e dello Schiaccianoci.

Maison du Monde propone tantissimi colori, grandi protagonisti di questo Natale 2020. Entrando nel dettaglio, troviamo le pigne e le palline bianche e marroni. Vi segnaliamo le palline in vetro con delle stelle dorate come simbolo. Non mancano i decori super glamour in vetro dorato con paillette. Ovviamente non può mancare il rosa opaco, diventato ormai una grande tendenza in questi ultimi anni. Per un albero di Natale super colorato vi consigliamo ovviamente le palline in vetro multicolore: verde, rosso e bianco. Inoltre, le decorazioni sono anche caratterizzate dal colore blu, abbinato alle sue sfumature più chiare o alla tonalità oro. Il bianco continua a essere un importante protagonista del Natale. Si tratta di una colorazione che può essere facilmente abbinata ad altre tonalità e utilizzata per realizzare stili diversi. Infine, vi segnaliamo l’argento, che da sempre rappresenta un ottimo abbinamento a qualsiasi altro colore. C’è chi non può assolutamente rinunciare al rosso e la nota azienda propone varie decorazioni con questa tonalità che rappresenta il Natale.