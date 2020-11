Per il Natale 2020 lasciati ispirare dalle decorazioni di Ikea

Ci siamo, è arrivato il momento di decorare casa per questo Natale 2020! Sicuramente quest’anno arricchire la propria abitazione con decorazioni natalizie riuscirà a rendere più armonioso l’ambiente domestico, visto il periodo difficile che il nostro Paese sta affrontando a causa della pandemia del Coronavirus. Non bisogna buttarsi giù, ma è invece fondamentale illuminare la propria abitazione e rendere magica l’atmosfera. A darci una mano c’è Ikea, con nuove decorazioni per questo Natale 2020.

DECORAZIONI NATALIZIE, QUELLO CHE PROPONE IKEA PER QUESTO NATALE 2020

Ikea, come gli scorsi anni, propone nuove decorazioni per il Natale. Decorare casa può essere semplicissimo, grazie alle molteplici idee proposte dalla nota all’azienda multinazionale svedese. I prezzi sono ottimi e accessibili a tutti. Ovviamente la vostra scelta dovrà basarsi sullo stile che avete intenzione di creare e i colori che volete utilizzare.Troviamo tre categorie natalizie su Ikea.

DECORAZIONI PER L’ALBERO DI NATALE

Per decorare il nostro albero di Natale possiamo affidarci alla qualità di Ikea. In particolare, troviamo i set di 32 palline decorative blu e argento a 8,45 euro, rosse a 14,32 euro, rosse e oro a 8,45euro, oro a 14,45 euro. Altrimenti è possibile acquistare il set di 25 palline blu, argento e bianco a 7,45 euro, blu e oro a 7,65 euro e rosse a 4,25 euro. Vi segnaliamo anche il set di 4 palline a pois rosse e bianche al prezzo di 5,10 euro. Non mancano le decorazioni più particolare, come quelle da appendere a forma di uccellino a 4,50 euro e a forma di cuore a 2,95 euro. Per la punta dell’albero possiamo, invece, utilizzare la Stella da 24 cm, disponibile a soli 3,40 euro. In alternativa, è possibile utilizzare il grande fiocco, acquistabile al prezzo di 8,45 euro. Altre piccole decorazioni, precisamente un set da 6 elementi dorati, li troviamo a 5,95 e raffirano simboli come il cuore, la neve, il cavallo e la casa. Non mancano le palline con i simboli del Natale, in un set da 4 pezzi a 6,35 euro. Per rendere più ricco il nostro albero, non dimentichiamo di aggiungere decorazioni come i fiori, disponibili a 2,55. Infine, vi segnaliamo la ghirlanda argentata lunga 6 m a 1,70 euro. Sul sito ufficiale e nei punti vendita, troverete molti altri set di palline e decorazioni per l’albero di Natale.

DECORAZIONI PER LA TAVOLA DI NATALE E GLI ALTRI MOBILI

Non possiamo ovviamente trascurare i mobili della nostra casa e la tavola a Natale. In particolare, vi segnaliamo questi oggetti molto carini:

decorazione a forma di gnomo rosso o nero a 4,35 euro, alto 35 cm;

set 3 alberelli a 2,10 euro;

set 3 casette decorative a 6,35 euro;

gnomo di 78 cm rosso e nero a 12,75 euro;

gnomo alto 46 cm a 5,10 euro;

alberello di 25 cm a 2,10 euro;

set 2 decorazioni a forma di Babbo Natale a 5,95 euro;

palla in vetro di 8 cm a 6,35 euro;

gnomo alto 31 cm a 3,80 euro;

Babbo Natale di 25 cm a 8,45 euro.

CANDELE E PORTACANDELINE NATALIZIE

Non possono mancare le candele con i portacandeline tra le decorazioni natalizie. Anche in questo caso, a prezzi accessibili, è possibile trovare varie idee su Ikea. Vi segnaliamo: