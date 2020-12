Panettone artigianale da comprare on line per Natale: 5 proposte

E’ tempo di pensare ai regali di Natale, questi sono i giorni utilissimi per gli acquisti natalizi che si possono fare anche on line. Oggi vi diamo alcune dritte per l’acquisto del panettone artigianale che si può comodamente comprare anche su Amazon. Il panettone artigianale non può mancare nelle nostre casa per le feste natalizie e se dobbiamo scegliere un regalo utili e gradito, certamente il panettone artigianale lo è. Ce ne sono di tutti i gusti: dai panettoni più classici legati alla tradizione, ai panettoni più particolari e sfiziosi con tante idee originali anche per stupire.

Vediamo insieme qualche proposta.

Il panettone artigianale si compra on line: le nostre proposte

Abbiamo quindi deciso di selezionare alcuni prodotti che si possono acquistare on line: dai panettoni dei grandi chef a quelli della tradizione culinaria italiana, da Nord a Sud Italia.

1- Il panettone artigianale di Carlo Cracco

Panettone tradizionale realizzato con metodi artigianali. Preparato nelle cucine di Cracco in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano. Ingredienti di alta qualità incontrano la tradizione e la maestria del pastry chef M. Pedron. Panettone a lievitazione naturale

Clicca qui per l’acquisto–> Cracco Panettone Artigianale Prodotto in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano, 1 kg

2- Il panettone artigianale di Canavacciuolo

Panettone realizzato a regola d’arte con lievito madre e ingredienti d’alta qualità. Tuorli d’uovo da galline allevate a terra italiane, burro italiano e vaniglia bourbon del Madagascar. 36 ore di lievitazione, 5 passaggi di pirlatura manuale e 7 ore di riposo “a testa in giù”. Con canditi e uva sultanina; peso netto: 1 kg. Sfornato nel laboratorio di Antonino Cannavacciuolo, istituzione della cucina italiana.

Clicca qui—> Cannavacciuolo Panettone Artigianale al Cioccolato gianduia – 1kg

3- Il panettone antico di Fraccaro Spumadoro

Quando la Pasticceria incontra l’Arte, esperti maestri PASTICCERI, con la massima cura, creano prodotti artigianali caratterizzati da Bontà, Qualità e Tradizione. Dall’antica ricetta del Panettone Milanese, 36 ore di lievitazione, miele, la dolce uvetta australiana e il candito di agrumi da scorza fresca! Solo lievito madre, dal 1932 sempre lo stesso che rinfreschiamo tutti i giorni. La forma, l’aspetto e l’aroma del dolce hanno un ruolo importante e sono tutelati dalla tradizione che solo il MADE IN ITALY può garantire. Confezione da 1000 grammi di prodotto autentico. Ottimo regalo di NATALE.

Clicca qui per l’acquisto—> Panettone Antico di Fraccaro Spumadoro – Dolce Natalizio, Prodotto Dolciario da Forno a Lievitazione Naturale, Made in Italy – Incarto Artigianale (1000 gr)

4-Panettone artigianale con Crema al Liquore Zabaglione Lolli, canditi e uvetta

Panettone artigianale con Crema al Liquore Zabaglione Lolli, canditi e uvetta in una bellissima confezione regalo. Panettone a lievitazione Naturale. Panettone basso da 1 kg con elegante scatola serigrafata. Originale idea regalo.

Clicca qui per l’acquisto—> Panettone artigianale con Crema al Liquore Zabaglione Lolli, canditi e uvetta. Formato basso da 1kg. Elegante scatola regalo.

5-EATALIAN BY AMZ BETTER Panettone Artigianale al Pistacchio

EATALIAN BY AMZ BETTER Panettone Artigianale al Pistacchio 1 Kg, Autentico, Soffice e Profumato, Dolce di Natale, Made in Italy, OGM free

A casa riceverai un’elegante confezione dove all’interno troverai il nostro buonissimo panettone al pistacchio da 1 kg, prodotto soffice e profumatissimo grazie ad una lievitazione del tutto naturale come vuole la tradizione. Panettone con crema di pistacchio verde di Bronte DOP, ricoperto di cioccolato fondente, con granella di granella di cacao e granella di pistacchio verde di Bronte DOP. Privo di coloranti e conservanti, Ottimo regalo Di Natale.

Clicca qui per comprarlo —> EATALIAN BY AMZ BETTER Panettone Artigianale al Pistacchio 1 Kg, Autentico, Soffice e Profumato, Dolce di Natale, Made in Italy, OGM free

Buone feste a tutti!