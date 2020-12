Biglietti di auguri da comprare online: 5 idee

Avete deciso di sorprendere i vostri cari con i biglietti di auguri originali? Potete acquistarli comodamente a casa, attraverso gli store online. Questi biglietti sono ideali per augurare in modo speciale un Buon Natale alle persone lontane, ma anche a quelle più vicine. Ovviamente possono accompagnare un regalo natalizio. Per aiutarvi a scegliere i migliori biglietti di auguri online abbiamo deciso di indicarvi ben cinque modelli!

BIGLIETTI DI AUGURI PER NATALE: QUALI ACQUISTARE ONLINE, CINQUE MODELLI

Ci sono cinque modelli di biglietti di auguri per Natale che abbiamo selezionato per voi su Amazon. Li potrete utilizzare come meglio credete, spedendoli per posta o dentro la busta del vostro regalo. In ogni caso si tratta di un’idea molto carina! Vediamo ora insieme alcuni dei biglietti di auguri natalizi disponibili su Amazon.

Per acquistare i prodotti cliccate sui link fucsia

DEESOSPRO® 5 Pezzi di Cartoline di Natale, Biglietto di Auguri pop-up 3D per Natale con Busta Inclusa a 16,99 €. Raffigurano Babbo Natale, l’albero di Natale, l’alce e la ghirlanda natalizia. Troverete uno spazio vuoto dopo poter scrivere il vostro messaggio. La dimensione del biglietto è di 15 cm x 10 cm.

Cartoline di natale 3d, Deesospro® cartolina d’auguri pop up con bella carta tagliata, regalo per natale, busta inclusa, carta regalo chrismas, Cervo

Cartoline di Natale 3D Pop-Up, Biglietti di Auguri con Buste a 12,99 €. Un regalo speciale, che il destinatario potrà conservare come ricordo di questo Natale 2020. Farete sicuramente una sorpresa ai vostri cari, che quando apriranno il biglietto resteranno stupiti all’albero di Natale in cristallo 3D. Potrete personalizzarlo, scrivendo un messaggio.

Natale 3D Auguri Biglietto, Cartoline di Natale, Cartoline di Natale 3D, Biglietto di Auguri Pop-Up con Busta, Squisito Taglio di Carta, Albero di Natale, Carta Regalo Creativa per Regali di Festa

Kuuqa Auguri Natalizio Carte Buon Natale, Biglietti con Buste e Adesivi, pacco da 36 a 12,99 €. L’articolo include 36 biglietti, 36 buste e 36 adesivi. Si tratta del modo ideale per restare in contatto con le persone a voi care.

Kuuqa Auguri Natalizio Carte Buon Natale Auguri Biglietti con Buste e Adesivi (36 Pacco)

TUPARKA 30Pz Biglietto Auguri Natale con buste e adesivi da neve, 6 disegni natalizi a14,99 €. Un set di biglietti natalizi realizzati con un cartoncini di buona qualità. Ovviamente sono caratterizzati dal tema del Natale. Troverete molto spazio per scrivere il vostro messaggio personalizzato.

TUPARKA 30Pz Biglietto Auguri Natale con buste e adesivi da neve, 6 disegni natalizi

Set di 15 divertenti cartoline di Natale con Babbo Natale, in stile retrò/vintage di Edition Colibria a 11,99 €. La stampa fotografica è brillante e su cartoncino e la parte anteriore è rifinita con vernice UV lucida. Sul retro c’è molto spazio per scrivere il proprio messaggio di Natale.

Set di 15 divertenti cartoline di Natale con Babbo Natale, 5 motivi x 3 = 15 cartoline di auguri in formato A 6 (14,8 x 10,5 cm), in stile retrò/vintage di Edition Colibri (11051-55)