Le colombe di Pasqua da comprare on line: scegli quelle artigianali

Pasqua sta arrivando e non possono di certo mancare le colombe pasquali in casa. Che sia un regalo o un acquisto per voi stessi, è necessario fare la scelta giusta. Infatti, questo dolce è stato più volte rivisitato dalle varie aziende. Ognuna la produce a modo suo, con ingredienti propri. E se ancora non avete fatto il vostro acquisto, non dovete temere. Siete ancora in tempo per rendere più interessante la Pasqua 2021. Sono da sempre consigliate le colombe artigianali, realizzate attraverso la creatività di qualificati pasticceri. Per aiutarvi a prendere la scelta giusta, abbiamo deciso di darvi qualche consiglio su quale prodotto acquistare.

Colombe di Pasqua, quali comprare online: i dolci artigianali

Le colombe di Pasqua artigianali sono perfette per rendere questo periodo più ricco di sapori e profumi deliziosi. Negli anni questo dolce è stato rivisitato dai vari maestri pasticceri, ma la ricetta originaria proviene dalla Lombardia. Pare che nei primi anni del ‘900 sia nata l’idea di realizzare questo prodotto commerciale. Per personalizzare il sapore, sono nate tantissime varianti che rappresentano i territori italiani. Se non siete in vena di recarvi al supermercato, non temete c’è la situazione giusta per voi: Amazon. Attraverso il noto e-commerce è possibile acquistare e ricevere il prodotto direttamente a casa. Vediamo ora insieme quali sono le colombe di Pasqua artigianali da acquistare online.

Colomba Pasquale con Crema Pistacchio, Dolce Pasquale Artigianale di Fraccaro Spumadoro, Farcita con Crema al Pistacchio, Soffice, senza scorze di arancia candite – 750 gr a 26,97 €. Questo prodotto fa parte della sezione Made in Italy ed è caratterizzato dalla presenza di farina, uova, latte e pistacchi. Preparato con il lievito madre e con la lavorazione tradizionale che Fraccaro utilizza dal 1932, è perfetto per chi ama il gusto unico del pistacchio di primissima qualità, combinato con la glassatura al cioccolato. La consistenza è morbida e croccante.

Colomba Artigianale Farcita con Crema al Pistacchio Fraccaro da Acquista Ora

Pasticceria Passerini dal 1919 Colomba Artigianale, ricetta Tradizionale, 1 kg a 34,90 €. Un dolce tradizionale della festività pasquale, prodotto da un’azienda che lavora in questo campo dal 1919. Realizzata con lievitazione naturale e uova di galline allevate a terra in Italia, questa colomba viene apprezzata per la sua sofficità e per la sua fragranza.

Colomba Artigianale, ricetta Tradizionale Pasticceria Passarini da Acquista Ora

Gilber Colomba Pasquale Classica 1kg, Dolce Artigianale, Impasto Soffice e Delicato, Lievito Madre, Scorze di Arancia Candite, Glassa di Nocciole Zucchero in Granella e Mandorle – Made in Italy a 26,99 €. In questo caso è possibile scegliere tra la versione classica, quella con crema al pistacchio e quella con gocce di cioccolato. Il dolce è preparato con un ingrediente prezioso, ovvero il lievito madre naturale. La lavorazione viene effettuata da Gilber, l’azienda che lavora nel settore dal 1965. La versione classica, dolce e delicata, sprigiona profumi irresistibili di scorze di limone. Non mancano i sapori di nocciole e mandorle.