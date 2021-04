Quest’anno saranno molti i figli costretti a celebrare la Festa della Mamma a distanza. Colpa della pandemia che, dopo più di un anno, rende ancora difficili le cose che fino a poco tempo fa sembravano scontate. E così, tra un divieto di spostamento tra regioni e l’obbligo di mantenere le distanze per ridurre al minimo i contagi, per molti vedere la mamma nel giorno della sua festa non sarà così semplice né tantomeno scontato. Vorreste fare un regalo alla vostra mamma anche se siete lontani? Le alternative da prendere in considerazione sono tante e tutte valide. Dipende ovviamente dal tipo di regalo che vorreste fare: a vostra mamma piace dedicare del tempo alla cura del corpo? Oppure le piacciono le sorprese? O ancora, è una buona forchetta? Tante sono le idee da mettere in pratica, ci vuole solo un po’ di fantasia per organizzarle una sorpresa e farle recapitare un bel regalo nel giorno della sua festa. Ecco 5 idee regalo per la Festa della Mamma a distanza.

5 idee regalo per la Festa della Mamma a distanza

Anche per il 2021 la festa della mamma per molti figli e mamme sarà a distanza, visto che è quasi impossibile muoversi tra regioni, ma anche tra comuni se ci si trova in zona rossa. E allora ecco alcune idee che possono allietare questa giornata, anche se a distanza.

Una cena a distanza per la mamma

Regalare una cena a distanza, di questi tempi, è una delle poche possibilità da mettere in pratica visto il perdurare dei ristoranti chiusi alla sera. Ma la consegna a domicilio funziona per la maggior parte dei locali e allora, specialmente se conoscete i gusti di vostra madre in materia di alimentazione, potreste ordinarle una cena che le sarà comodamente recapitata a casa. Per celebrare la Festa della Mamma come si deve!

Un mazzo di fiori o una pianta per una mamma dal pollice verde

I fiori sono sempre un regalo gradito così come le piante che però sono un po’ più impegnative. Sono comunque due esempi di regalo da poter far recapitare anche se siete lontani dalla vostra mamma. Molti fiorai infatti fanno servizio a domicilio. Se conoscete il fiore preferito di vostra mamma, puntate su quello! Se invece sapete per certo che preferisce le piante percorrete questa strada. In entrambi i casi la farete contenta.

Festa a sorpresa virtuale

Se vostra mamma ama le sorprese, cosa ne direste di organizzare una festa virtuale riunendo un po’ di persone? Oggi grazie alla tecnologia non sarà difficile essere collegati anche se si abita in posti diversi. E così potreste organizzare un aperitivo per festeggiare da lontano la mamma!

Una beauty box per la festa della mamma a distanza

Se vostra mamma è attenta alla cura del corpo e del viso, potreste pensare di farle recapitare a casa una box contenente dei prodotti di bellezza: creme, sieri, scrub e tanto altro ancora. Su internet sono tante le aziende che offrono questo tipo di servizio. Se abitate lontani da vostra mamma, insomma, non dovrebbe essere un problema farle un regalo di questo genere.

Per la festa della mamma a distanza scegli Un libro

Per la Festa della Mamma vorreste regalare un libro? Contattate la libreria della vostra città e informatevi sul servizio a domicilio. Dal primo lockdown a oggi sono tante le librerie che effettuano spedizioni/consegne a casa. Se un libro è quello che state cercando, provate a sceglierne uno che potrebbe celebrare al meglio questa festa. Qui un elenco di cinque libri assolutamente da non perdere per la Festa della Mamma.