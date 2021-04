5 libri da regalare per la Festa della Mamma: le proposte di UNF

La Festa della Mamma si sta avvicinando ed è tempo di pensare ai regali. Tante sono le possibilità da prendere in considerazione e come sempre, quando si deve fare un regalo, di qualsiasi genere esso sia, occorre pensare ai gusti di chi lo riceve. Solo così infatti sarete certi di fare un regalo azzeccato, qualsiasi sia la spesa che deciderete di sostenere. Pensare ai gusti del destinatario è sempre fondamentale quando si deve fare un dono.

I libri rappresentano sempre una bellissima idea da mettere in pratica in ogni occasione, compresa questa festività tutta dedicata alle donne con figli. Ovviamente se a vostra madre piace leggere. La risposta è affermativa? E allora continuate a leggere di seguito per individuare quelli che sono i 5 migliori libri da poter regalare in occasione della Festa della Mamma.

5 libri da regalare per la Festa della Mamma

Non ci resta quindi che raccontarvi qualcosa in più sui libri che abbiamo pensato per la festa della mamma!

La madre perfetta

Il libro di Gin Phillips è di certo uno dei più belli da regalare a una madre. Una storia appassionante che vede protagonista Joan, giovane madre che decide di portare suo figlio allo zoo. Ma in quella che doveva essere una giornata di relax e divertimento succede l’impensabile: dei terroristi fanno irruzione allo zoo. Joan farà l’impossibile per proteggere suo figlio, cercando di non farlo impaurire e di fargli credere che in realtà si stia trattando di un gioco. Una storia avvincente che mette in evidenza tutto l’amore di una madre per suo figlio.

Per metà fuoco per metà abbandono

Anche questo è uno dei libri più belli da poter regalare in occasione della Festa della Mamma. La protagonista è Sara, mamma di due bambini, abbandonata dal marito, con un padre molto amato ma alle prese con una malattia degenerativa che lo costringe a perdere la sua identità. La storia è ambientata a Roma dove Sara abita. Ogni giorno per lei rappresenta una sfida da vincere tra mille difficoltà.

Il bambino silenzioso

E’ questo un libro da regalare alle mamma amanti del genere thriller. Sì, perché la storia tiene alta la tensione fino all’ultimo. Il piccolo Aiden è il protagonista: sparisce a sei anni vicino a un fiume e di lui si perdono le tracce. Il corpo non viene ritrovato ma tutti pensano possa essere annegato in quelle acque gelide. Passano dieci anni e sua madre, ancora non rassegnata all’idea di quel bambino svanito nel nulla, è nuovamente incinta. Un giorno Aiden, ormai adolescente, le appare davanti…

La più amata

Una storia che vede protagonista Teresa, bambina irrequieta e donna irrisolta alla ricerca delle sue radici. Chi era sua padre? Cosa faceva? Che razza di famiglia era, la sua? Teresa indagherà per fare luce su un’intera epoca. Per fare chiarezza sul passato e poter vivere liberamente il presente.

Quello che le mamme non dicono

Un libro da regalare a tutte coloro che amano i libri brillanti e divertenti. Non mancherà il divertimento leggendo Quello che le mamme non dicono con la protagonista che è una donna in carriera, presa dal lavoro e con una voglia matta di viaggiare. Quando scoprirà di essere incinta il mondo le crollerà addosso. Lei non voleva un bambino, aveva altri progetti per se stessa. E allora come cambierà la sua esistenza? L’istinto materno arriverà a fare capolino?

