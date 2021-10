Addobbi Natalizi moderni: 25 idee

Natale 2021 sta per arrivare e ormai le città sono già zeppe di addobbi, soprattutto i negozi specializzati. Bisogna iniziare a pensare a come addobbare la casa quest’anno. Se avete un appartamento molto moderno sicuramente vi risulterà un po’ complicato trovare qualcosa che possa andare bene con il vostro arredamento. Non sempre infatti si riesce a trovare l’atmosfera giusta o dare vita alle idee che ci frullano in mente. Proprio per questo motivo, in questo articolo, vi elencheremo ben venticinque idee per addobbare la casa a Natale con delle decorazioni moderne che si trovano molto facilmente in commercio. Siete pronti per riempire la casa con le cose più belle e che più ci piacciono per il Natale? Tante, tante le idee per decorare la casa e addobbare tutto!

ghirlanda di stelle luminose perfette per chi ama le luci

portacandela a forma di pigna si può fare anche in casa

pigne naturali per i segnaposti

palla di natale con luci all’interno

candela a bastone

ghirlanda in legno

stella di natale luminosa

animaletti luminosi

pumi pugliesi con presepi

albero di natale in terracotta

albero di natale realizzato con materiali da riciclo fai da te

candelabro natalizio

portacandela natalizio a forma di abete

albero di natale al contrario

barattolo con luci

barattolo con presepe all’interno

vasi di vetro con palline colorate

vasi di vetro con caramelle natalizie

legnetti naturali

soldatini

gnomi in peluches

abete luminoso bianco da appendere

albero led

cornice fotografica con vetro e lucine interne

zerbino natalizio luminoso

Come avete visto le idee per addobbare la casa a Natale 2021 sono tantissime. Per altro molte di queste possono essere realizzate in maniera fai da te con pochi passaggi e senza spendere troppi soldi. Dovete proprio sbizzarrirvi per trovare gli addobbi moderni perfetti per il vostro arredamento e che possano rispecchiare i vostri gusti e il vostro modo di essere. La fantasia è importante, specialmente in questo periodo dell’anno, il più magico che ci sia.

