Tendenze di Natale winery chic: qualche consiglio con i prodotti Maison du Monde

Il winery chic è una vera e propria tendenza per il Natale. Le festività sono in arrivo ed è il tempo di pensare agli addobbi e alle decorazioni. Quale colore va di moda per questo Natale 2021? E quali sono le ultime tendenze? Se volete basarvi sul winery chic sarà proprio il caso di scegliere molto attentamente i colori. Questa tendenza, infatti, prevede delle nuance molto particolari come il rosso tendente al bordeaux, il rosa e il verde antico. Le decorazioni natalizie winery chic sono raffinate, eleganti e romantiche. In questo articolo scopriremo alcuni oggetti e addobbi relativi a questa nuova tendenza per il natale grazie alle proposte di Maison du Monde.

Ecco le decorazioni di Natale winery chic: le proposte di Maison du Monde

Tra gli addobbi di natale winery chic:

Decorazione natalizia cervo con brillantini dorati : acquistabili in lotto da due pezzi, questi deliziosi cervi in plastica hanno delle dimensioni di 18 x 14 e un prezzo di 9,98 euro.

: acquistabili in lotto da due pezzi, questi deliziosi cervi in plastica hanno delle dimensioni di 18 x 14 e un prezzo di 9,98 euro. Pallina di Natale in vetro colorato rosso carminio opaco : il modello è il Carmin e nel lotto sono presenti sei palline, oggetto veramente immancabile a natale. Il prezzo per l’acquisto è di 8,34 euro.

: il modello è il Carmin e nel lotto sono presenti sei palline, oggetto veramente immancabile a natale. Il prezzo per l’acquisto è di 8,34 euro. Decorazione natalizia stella beige rosato con brillantini : anche questo addobbo natalizio viene venduto dal brand in lotto da sei pezzi. La dimensione è un 12 x 12 mentre il prezzo è di 7,74 euro.

: anche questo addobbo natalizio viene venduto dal brand in lotto da sei pezzi. La dimensione è un 12 x 12 mentre il prezzo è di 7,74 euro. 4 candele lunghe : sono disponibili in vari colori e per attenerci alle nuance del winery chic potremo scegliere il rosso scuro, l’oro ma anche il beige dorato. Queste candele in lotto da due hanno un prezzo di 11,98 euro.

: sono disponibili in vari colori e per attenerci alle nuance del winery chic potremo scegliere il rosso scuro, l’oro ma anche il beige dorato. Queste candele in lotto da due hanno un prezzo di 11,98 euro. Fotofora in dolomite dorata : il modello Esmeralda in lotto da due è un bellissimo vaso portacandela, realizzato in ceramica e venduto ad un costo di 9,98 euro.

: il modello Esmeralda in lotto da due è un bellissimo vaso portacandela, realizzato in ceramica e venduto ad un costo di 9,98 euro. Clessidra verde e dorata in vetro: oggetto molto ricercato, trasparente e brillantato in oro di fuori, con polvere di colore verde antico all’interno. Il prezzo qui è di 8,99 euro.

Che ne dite di questo colore per gli addobbi della vostra casa a Natale? Vi piacciono queste nuance molto calde, perfette sia per l’inverno che per il Natale 2021? Avete già scelto quale sarà il colore protagonista del vostro Natale?

