Natale a Londra: tra luci, luminarie e luoghi da visitare

Londra è una città bellissima e nel periodo natalizio diventa davvero magica. Tant’è che in molti decidono di approfittare proprio delle feste di Natale per andare a visitare la città che si illumina tra strada piene di luci e di decorazioni. Qualcun altro invece a Londra ci vive già… In questo articolo vi daremo tutte le informazioni sulle illuminazioni che potrete trovare in città e che sono state pensare per il Natale 2021. Quartieri, vie, monumenti. Cosa vedere e a partire da quando si potrà passeggiare ammirando le decorazioni luminose natalizie londinesi. Scopriamolo subito insieme per vivere anche da lontano la magia del Natale e organizzare magari quel week end che tanto si aspetta di vivere in un momento magico come questo!

Le illuminazioni di Natale a Londra: ecco dove e quando vedere le luci per le vie della città

Le luci di natale a Londra:

Trafalgar Square : impossibile non visitarla se ci si trova in città. Tra le decorazioni più apprezzate ci sarà un grandissimo albero di natale illuminato.

: impossibile non visitarla se ci si trova in città. Tra le decorazioni più apprezzate ci sarà un grandissimo albero di natale illuminato. Covent Garden : le luci sono accese dal 9 novembre. Ben 115 mila lampadine a illuminare il mercato più famoso della città. Inoltre troverete anche un’istallazione con i Lego.

: le luci sono accese dal 9 novembre. Ben 115 mila lampadine a illuminare il mercato più famoso della città. Inoltre troverete anche un’istallazione con i Lego. Oxford Street : questa è una delle mete preferite dei londinesi e dei turisti durante il periodo natalizio perché ogni anno lo spettacolo luminoso appassiona tutti. Per il momento non è ancora stato svelato il tema ma vi terremo aggiornati.

: questa è una delle mete preferite dei londinesi e dei turisti durante il periodo natalizio perché ogni anno lo spettacolo luminoso appassiona tutti. Per il momento non è ancora stato svelato il tema ma vi terremo aggiornati. Carnaby Street : qui le luci sono già state accese il 4 di novembre. Quest’anno si vuole trasmettere la speranza e la rinascita e per questo il simbolo delle illuminazioni è quello della farfalla. A Carnaby ci sono 6 mila farfalline luminose.

: qui le luci sono già state accese il 4 di novembre. Quest’anno si vuole trasmettere la speranza e la rinascita e per questo il simbolo delle illuminazioni è quello della farfalla. A Carnaby ci sono 6 mila farfalline luminose. Syon Park : qui si troveranno delle decorazioni a tempo quindi dovrete davvero affrettarvi per vederle. Dal 12 al 28 novembre le illuminazioni avranno il tema del bosco incantato. Il parco aprirà soltanto nei fine settimana.

: qui si troveranno delle decorazioni a tempo quindi dovrete davvero affrettarvi per vederle. Dal 12 al 28 novembre le illuminazioni avranno il tema del bosco incantato. Il parco aprirà soltanto nei fine settimana. Belgravia: le luci sono accese già dal 10 di novembre e illumineranno parecchie streets del quartiere. I negozi hanno persino approfittato della giornata di partenza delle luminarie per fare degli sconti speciali. Ottima occasione per iniziare a fare i primi regali da mettere sotto l’albero.

Non mancano davvero le proposte per chi vuole vivere la magia di Londra magari anche pochi giorni prima di Natale per poi tornare in Italia e godersi le feste con la famiglia. Dopo aver studiato l’itinerario non vi resta che fare una sola cosa: comprare un biglietto per passare delle ore magiche in una giornata che di certo non vi deluderà!

