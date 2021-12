Vestitini di Natale per cani: 5 idee per l’acquisto online

Dicembre è arrivato ed è il momento perfetto per pensare a tutte le decorazioni natalizie, ai pranzi, alle cene e ai regali di natale. Aspettiamo questo periodo magico per tutto l’anno e vogliamo festeggiarlo al meglio. Se avete degli amici a quattro zampe difficilmente saprete resistere a quello che stiamo per mostrarvi… D’inverno fa freddo e molti proprietari di cani acquistano dei maglioncini e dei cappottini per i loro cani, a maggior ragione se non hanno il sottopelo, se vivono in montagna o dovrebbero evitare di prendere troppo freddo per diverse motivazioni. E allora perché non acquistare un vestitino di natale per il proprio pelosetto? Un’idea molto carina per coccolare ancora di più i nostri amici durante le feste.

Abbigliamento per cani a Natale: ecco maglioncini e felpe per gli amici a quattro zampe

Se avete intenzione di acquistare un maglioncino, una felpa o un vestitino natalizio al vostro cane, vi diamo qualche suggerimento direttamente dalle proposte disponibili su Amazon:

Maglione per cani di Natale di COMTERVI: è una felpa con cappuccio di colore rosso con le corna da renna e un grazioso alberello natalizio stampato sulla schiena. Il prezzo parte da 9,69 euro. CLICCA QUI PER COMPRARLO SU AMAZON

POPETPOP Costumi Natalizi per Cani Modello Alce: anche questa è una felpina con le orecchie da renna e un naso rosso a pompon in rilievo. Questa felpa per animali bianca e con le decorazioni con i fiocchi di neve sul collo, ha un prezzo di 15,99 euro. CLICCA QUI PER COMPRARLO SU AMAZON

Etechydra Cane Maglione Maglione di Natale: sembra proprio il classico maglione natalizio per umani e il nostro amico a quattro zampe non può non averne uno simile. Il prezzo per l’acquisto è di 20,99 euro. CLICCA QUI PER L’ACQUISTO SU AMAZON

Abrlo – Maglione invernale natalizio per cani: è un vestitino da elfo molto colorato e in caldo cotone. Inoltre è un maglioncino molto spiritoso oltre che facile da indossare. Il costo è di 9,99 euro. CLICCA QUI PER COMPRARLO SU AMAZON

POPETPOP Maglione per Cani di Natale Maglione Dolcevita Lavorato a Maglia: è a strisce bianche e rosse e con una decorazione e stampa natalizia che si può acquistare a 15,99 euro. CLICCA QUI PER COMPRARLO SU AMAZON

Prima di acquistare il vestitino al vostro cane ricordatevi sempre di prendere bene le misure! Che ne dite di queste idee, avete trovato qualcosa che vi piace?

