Natale con Kasanova: idee per la casa

Decorare casa per il Natale è una delle cose che più amiamo fare ma spesso e volentieri non sappiamo quali addobbi acquistare oppure abbiamo stancato quelli che sono in garage e abbiamo voglia di qualcosa di nuovo. Benissimo perché in questo articolo vi parleremo di come addobbare la casa a Natale con le idee di Kasanova. Le proposte sono davvero un’infinità ma vi abbiamo selezionato alcune chicche da non perdere. Inoltre gli acquisti si possono fare sia nel negozio fisico che comodamente seduti sul divano, attraverso lo store online. Scopriamo insieme qualche bella idea.

Ecco come decorare la casa a Natale con le proposte di Kasanova

Le idee per voi:

La palla di vetro con la neve e la slitta : la sfera natalizia ad acqua con la neve artificiale è un soprammobile colorato e perfetto per arricchire l’arredo durante le feste di Natale. Inoltre si può posizionare davvero ovunque. Il prezzo è di 23,92 euro.

: la sfera natalizia ad acqua con la neve artificiale è un soprammobile colorato e perfetto per arricchire l’arredo durante le feste di Natale. Inoltre si può posizionare davvero ovunque. Il prezzo è di 23,92 euro. Macchina per albero di natale in vetro: questa decorazione è pensata per l’albero di Natale ed a forma macchina bianca con l’abete sopra. Completa di cordoncino, si appende ai rami per arricchire il vostro albero. Ma se la vostra idea è diversa, potrete adagiarla anche sui mobili. Il prezzo è di 3.95 euro.

questa decorazione è pensata per l’albero di Natale ed a forma macchina bianca con l’abete sopra. Completa di cordoncino, si appende ai rami per arricchire il vostro albero. Ma se la vostra idea è diversa, potrete adagiarla anche sui mobili. Il prezzo è di 3.95 euro. Ghirlanda con pupazzo di neve : da appendere a porte e finestre. In vendita si trova ad un prezzo di 24,95 euro.

: da appendere a porte e finestre. In vendita si trova ad un prezzo di 24,95 euro. Fermaporta con pupazzo di neve in tessuto : una simpatica idea per decorare la casa durante le feste natalizie e tenere sempre ferma la porta. Prezzo 10,90 euro.

: una simpatica idea per decorare la casa durante le feste natalizie e tenere sempre ferma la porta. Prezzo 10,90 euro. Renna natalizia con i piedi estendibili : ha le gambe estensibili da 120 a 170 cm. Quindi potrete scegliere l’altezza che vi piace di più, in base anche alle esigenze della vostra casa e dell’arredamento. Il prezzo è di 97.30 euro.

: ha le gambe estensibili da 120 a 170 cm. Quindi potrete scegliere l’altezza che vi piace di più, in base anche alle esigenze della vostra casa e dell’arredamento. Il prezzo è di 97.30 euro. Copripiumino con le stampe di natale: Parure copripiumino da 2 piazze, la stampa rappresenta Babbo Natale e la sua signora per decorare simpaticamente anche la camera da letto. Prezzo 29,90 euro.

Le idee dal mondo di Kasanova quest’anno sono davvero tante e tra le altre, c’è anche quella di personalizzare delle palle di Natale per rendere il proprio albero di Natale molto bello. Non solo, le palle di Natale personalizzate sono un regalo perfetto anche per parenti e amici.

Non vi resta quindi che scegliere gli oggetti che più preferite per personalizzare gli addobbi e rendere la vostra casa a Natale più che magica!

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".