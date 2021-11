Albero di Natale con Kasanova: personalizza le tue palle

E’ arrivato il momento di pensare all’albero di Natale! C’è chi già lo ha fatto (ma può sempre arricchirlo!) e chi sta iniziando ad aprire i rami. Come addobbare quest’anno l’albero? Se state cercando qualcosa di molto originale e siete dei fan degli oggetti personalizzati abbiamo dei consigli utili per voi. Kasanova propone delle bellissime palline e potete personalizzarle come preferite, con nomi o addirittura fotografie. Ogni palla può essere acquistata direttamente nei negozi della catena oppure sullo store online. Ma andiamo a scoprire tutti i dettagli sulle palline per l’albero di Natale di Kasanova. Queste idee di Kasanova, come avrete certamente visto dai primi promo che stanno andando in onda in questi giorni in televisione, sono molto carine e possono essere perfette anche per dei regali da fare. Tra l’altro si può approfittare, nel mese di novembre, anche del blackfriday, con grandi occasioni da non perdere.

Kasanova, decorare l’albero di natale con le palline personalizzate

Ecco come potete personalizzare le vostre palle con Kasanova:

Pallina cane e gatto personal izzata: sono realizzate in vetro bianco con una raffinata e carinissima confezione regalo e nastro personalizzato. Il design è di Benny Setti. Le dimensioni sono di 10 cm e si trovano in vendita a € 5,95, la personalizzazione invece costa € 3,00 con il nome sul retro.

izzata: sono realizzate in vetro bianco con una raffinata e carinissima confezione regalo e nastro personalizzato. Il design è di Benny Setti. Le dimensioni sono di 10 cm e si trovano in vendita a € 5,95, la personalizzazione invece costa € 3,00 con il nome sul retro. Pallina natalizia con scritta personalizzabile : basterà semplicemente scegliere la pallina di Natale che si preferisce tra le tante proposte e disponibili per poi personalizzala con una dedica che verrà applicata tramite decalcomania sul retro. Una decorazione sicuramente unica ad un prezzo di 5.95 euro.

: basterà semplicemente scegliere la pallina di Natale che si preferisce tra le tante proposte e disponibili per poi personalizzala con una dedica che verrà applicata tramite decalcomania sul retro. Una decorazione sicuramente unica ad un prezzo di 5.95 euro. Pallina con scritta : anche questo modello è realizzato in vetro trasparente con i decori e la scritta personalizzata dorati e un pratico nastrino per appenderla all’albero di natale. Può essere pensata anche per un’idea regalo unica visto che viene pure venduta in una confezione rossa con il nastrino abbinato. Il prezzo per l’acquisto è di 5.95 euro.

: anche questo modello è realizzato in vetro trasparente con i decori e la scritta personalizzata dorati e un pratico nastrino per appenderla all’albero di natale. Può essere pensata anche per un’idea regalo unica visto che viene pure venduta in una confezione rossa con il nastrino abbinato. Il prezzo per l’acquisto è di 5.95 euro. Palline con le scritte: e se proprio non sapete che cosa scriverci, Kasanova ha delle palle già decorate con delle scritte molto carine come principessa o amore che potrete apprendere al vostro albero o a quello di una persona alla quale tenete molto. Il prezzo è sempre di 5.95 euro.

Avete quindi già scelto gli addobbi di Natale da acquistare per rendere la vostra casa magica nel periodo di festa? E’ davvero arrivato il momento per riempire i carrelli di addobbi e preparare la casa per il Natale, che cosa state aspettando?

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".