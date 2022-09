Trucco Halloween: come realizzare un make up da zombie

La notte del 31 ottobre verrà celebrata la festa di Halloween. Ecco come creare un perfetto trucco da zombie

Si torna a festeggiare Halloween e anche quest’anno è tempo di scegliere il miglior look per la festa. Parliamo di trucco oggi, trucco di Halloween… Che ne pensate di un make up da zombie? La notte tra il 31 ottobre e il 1 novembre, come di consueto, in America e nei paesi di origine anglosassone, si festeggerà Halloween. Questa festa però è divenuta così popolare che ormai anche da noi viene celebrata, con serate a tema e party organizzati di qua e di là. Se non avete ancora deciso quale sarà il costume adatto a voi, vi suggeriamo un bel make up da zombie. Tra l’altro in questo periodo vanno davvero tanto di moda anche grazie alle serie tv che impazzano e che hanno loro come protagonisti, come ad esempio The Vampire’s Diary o la saga cinematografica di Twilight per fare un salto indietro di qualche anno.

Come fare un make up da zombie per Halloween

Semplice, economico, ma davvero d’effetto! Per prima cosa bisogna decidere che tipo di zombie si vuole essere, perchè ne esistono davvero molte varianti, da quelle sexy a quelle terrificanti. Questo dipenderà da voi e dal tipo di abbigliamento che sceglierete da accostare a questo trucco. Innanzitutto ora bisogna procurarsi dei fazzolettini di carta e della colla per bambini, in tal modo si potranno creare delle cicatrici e delle ferite davvero paurose. Dopo aver tagliato i fazzoletti a striscioline, basterà applicarli con la colla sul viso e aspettare affinchè asciughino. Fatto ciò, si procederà applicando su tutto il viso un fondotinta molto chiaro o del colore bianco, facilmente acquistabile in diversi negozi che solitamente li mettono in commercio a ridosso di Halloween o di Carnevale. Per fissare bene cicatrici e fondotinta, un bello strato di cipria sarà sicuramente sufficiente. A questo punto via libera all’ombretto grigio e al verde oliva, sia per fare il contorno occhi che per ripassare sui rilievi creati sul viso con i fazzoletti. Ovviamente intorno agli occhi anche il viola e il nero, in maniera ben marcata, daranno l’effetto zombie desiderato. Il rossetto rosso servirà invece per rendere vive le ferite. Per le labbra avete invece due opzioni: o renderle totalmente bianche quando a inizio make up applicate il fondotinta, oppure mettendo il rossetto rosso con un dito, per creare l’effetto sangue sfumato. Ed ecco pronto il vostro perfetto trucco da zombie da sfoggiare ad Halloween.