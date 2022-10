Come intagliare la zucca per Halloween: le dritte

Mancano pochi giorni alla notte di Halloween : oggi vi spieghiamo come intagliare in modo perfetto la zucca di Halloween

Halloween era fino a qualche tempo fa, una festività dei paesi anglosassoni e invece, negli ultimi anni, anche in Italia, si celebra questo giorno, anche se diciamolo, in modo diverso. Non solo trucchi, costumi ma anche feste e case addobbate. E poi la famosa zucca da intagliare, che è una delle tradizioni più amate, soprattutto dai bambini. Se è vero che gli zombie e gli scheletri non sono tanto amati, la zucca da intagliare è un grande classico. E noi oggi vogliamo proprio darvi qualche dritta in questo senso: come intagliare in modo perfetto una zucca di Halloween.

Come intagliare la zucca per Halloween

La zucca intagliata con il classico ghigno malefico è immancabile ad Halloween. E’ una vera e propria istituzione, il simbolo e lo spirito della festa, un pò come lo è l’albero o il presepe per il Natale. Mancano pochi giorni ad Halloween e dunque potete già iniziare a prepararla. Infatti, qualche giorno prima è necessario scavarla, intagliarla e ripulirla. Nella notte del 31 ottobre, con una candela posizionata all’interno, potrà essere collocata ben in vista. Quindi, dato che non può assolutamente mancare sul vostro balcone, ecco come si realizza, passo per passo. Dopo aver comprato la zucca, pulitela molto bene dall’esterno in maniera che non vi sia alcuna traccia di terra e polvere. Fatto questo, decidete come volete intagliare l’espressione della vostra zucca. Se non avete le idee ben chiare, cercate su internet, ne troverete tantissime da prendere ad esempio. Dopo aver deciso dunque l’espressione della vostra zucca di Halloween, disegnate gli occhi, il naso e la bocca sulla zucca. Ovviamente se non siete molto bravi con i lavori manuali, optate per delle cose molto lineari e classiche. Per fare il tracciato potete utilizzare anche un pennarello: andrà poi via con un pò di alcool su un batuffolo di cotone. Se volete un suggerimento, potete fare due triangoli per gli occhi, un terzo al centro per il naso e una linea dritta per la bocca, che taglierete in maniera irregolare. Adesso siete pronti a procedere intagliando con un coltellino molto appuntito o con un taglierino. Man mano che procedete, rimuovete la parte tagliata. Terminata questa operazione, tagliate dall’alto, intorno al picciolo della zucca, creando un cerchio: in questo modo potrete svuotarla di tutto il suo contenuto, aiutandovi anche con un cucchiaio. Fatto questo, pulite e asciugate la zucca molto bene, mettete una candela al suo interno e…Buon Halloween a tutti.

Ecco un tutorial video

Questa attività, può essere fatta con i bambini a prescindere da Halloween ma come una attività da svolgere in autunno. La zucca infatti, è caratteristica dell’autunno e avere una bella zucca intagliata e illuminata in casa, darà un tocco in più alla vostra abitazione, soprattutto se amate che ci sia qualcosa di rappresentativo delle stagioni che cambiano.