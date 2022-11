Difendiamo l’Albero di Natale: come fare con un gatto in casa

Come possiamo difendere il nostro albero di Natale se in casa ci sono dei gatti, evitando anche si facciano male ?

Come possiamo difendere il nostro amato albero di Natale se in casa abbiamo gli altrettanto amati amici a 4 zampe? Come possiamo evitare che il nostro albero non duri letteralmente da Natale a Santo Stefano? Negli ultimi anni, sono sempre di più le persone che iniziano ad addobbare la casa per le feste giù a fine novembre e questo significa avere in casa un albero di Natale anche per un paio di mesi. Come far si che i nostri gatti possano convivere con il tanto desiderato albero di Natale evitando che non distruggano tutto e soprattutto che non rischino di farsi anche male? I nostri amici a 4 zampe si sa, siano essi cani o gatti, sono gli animali da compagnia per eccellenza, ma durante il periodo natalizio queste adorabili palline di pelo possono trasformarsi in veri e propri diavoli, capaci di far trascorrere notti insonni e di distruggere le nostre decorazioni fatte con tanto amore in occasione del 25 dicembre, anche di questo Natale.

Ma come fare per creare un albero di Natale se si ha un gatto? E, soprattutto, quali sono le precauzioni da adottare onde evitare che le nostre decorazioni vengano completamente distrutte e che nessuno si faccia male?

Cosa fare con l’albero di Natale se si ha un gatto in casa

Se pensate che convincere il vostro animale domestico a stare buono al suo posto, parlandogli con calma e spiegandogli la situazione, vi state sbagliando di grosso: esso vi guarderà con aria perplessa e appena voltate lo sguardo da un’altra parte agguanterà la prima pallina a portata di mano e ci giocherà finché non sarà rotta.

La prima ipotesi è quella di alzare la base dell’albero, in modo che non tocchi per terra: facendo così il gatto dovrà arrampicarsi sul tavolino prima di raggiungere le tanto sospirate decorazioni e, quindi, è possibile che la voglia gli passi. Almeno in parte.

Un’altra alternativa è quella di fissare il vostro albero di Natale al muro o ad un punto fisso grazie all’aiuto di corde o fili robusti: in questo modo se anche il gattino deciderà di arrampicarsi sui rami, la struttura rimarrà comunque in piedi. Lo stesso tipo di procedimento dovreste utilizzarlo anche per fissare i fili delle lucine e i festoni.

Se vedete che il vostro cucciolo domestico sembra non riuscire a schiodarsi dall’idea di giocare con le palline, vi consiglio di cercare di distrarlo: provate a lanciargli il suo giocattolo preferito o a versargli delle crocchette nella ciotola; grazie a questo piccolo rimedio, riuscirete a focalizzare la sua attenzione su qualcos’altro e, con molta probabilità, si dimenticherà di quello che stava facendo prima. Un’altra soluzione che va sempre più di moda negli ultimi anni, almeno per chi ha dei gatti in casa, è quella di pensare a un albero di Natale sospeso. E’ tra l’altro un’idea molto apprezzata anche da chi ha bambini che gattonano che insieme ai gatti, tra l’altro, potrebbero essere un mix letale per il vostro albero. Certo il gatto ci si arrampicherà sopra, per cui dovete comunque studiare il modo migliore per evitare che lo possa fare!