Quali sono i colori di tendenza per l'albero di Natale nel 2022? Vi parliamo dei possibili colori da scegliere per addobbare l'albero

Quali sono le ultime tendenze in vista del Natale 2022? Che colori scegliere per l’albero di Natale 2022? Quali sono i colori di tendenza per il Natale che vivremo, quest’anno dopo due stagioni, senza le restrizioni che hanno contraddistinto la vostra vita negli ultimi anni? E’ un Natale che avrà un sapore diverso, è un Natale che sa più di famiglia. E la voglia di rendere la nostra casa accogliente, piena d’amore e bellissima, è sicuramente maggiore. Sempre pensando anche a come risparmiare, visto che quello che stiamo vivendo, non è un periodo facile per tante famiglie. Ma l’albero di Natale, piccolo o grande che sia, non può mancare nelle nostre case, anche perchè possiamo usare di tutto per addobbarlo, senza spendere troppo. Ma torniamo al tema colori: quali sono i colori di tendenza per l’albero di Natale 2022?

Per il Natale 2022 scegli il rosa

Anche quest’anno, uno dei colori più amati per il Natale, sarà il rosa. Rosa tenue, rosa pastello, rosa antico, rosa cipria. Tutte le sfumature del rosa per il nostro albero di Natale. Insieme alle decorazioni rosa possiamo usare quelle bianche, quelle argento, o anche dorate. Dipenderà dai nostri gusti.

Il lilla per l’albero di Natale 2022

Tra i colori di tendenza per il Natale 2022 c’è anche il lilla, restando nelle sfumature del rosa. Un colore che amerete sicuramente molto. E che appunto si può abbinare sia con il bianco che con il color argento. Si abbinano perfettamente al bianco per creare un’atmosfera da cottage inglese.

Scegli il verde per il Natale 2022

Pare che il verde sarà uno dei colori per questo Natale. E forse, dopo due anni e mezzo di pandemia, un po’ di verde fa bene davvero a tutti, per portare speranza e fiducia nelle nostre case. Il verde speranza, anche per mesi che verranno, più sereni per tutti. Il verde si può abbinare con il bianco, ma anche con le pigne e con degli addobbi di legno per un effetto molto caldo. E poi anche con il rosso , se vi piace questo accostamento.

E voi che colore avete scelto per il vostro albero di Natale? Gli accostamenti non mancano, e le scelte da fare sono sicuramente le più fantasiose, anche in base a quello che avete già in casa. Lasciate sfogo alla fantasia e se avete delle palline rotte, provate a ridare loro vita, in modo da risparmiare ma anche da fare meno rifiuti. Farà bene a voi ma anche al pianeta!