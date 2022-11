Per stupire a Natale regala Panettone e cioccolatini all’aceto balsamico

Tra le idee per i regali di Natale non mancano le proposte culinarie: oggi vi parliamo di Panettone e cioccolatini all'aceto balsamico di Modena IGP

E’ già tempo di pensare ai regali di Natale, è già tempo di scegliere come stupire le persone che più amiamo con dei doni perfetti. E ovviamente, il cibo a Natale, è sempre un gradito regalo. Il panettone è gettonatissimo e visto che molti lo scelgono come regalo di Natale, si può sorprendere chi riceve il regalo, puntando sull’originalità. Per questo motivo oggi vogliamo parlarvi di un prodotto sicuramente diverso . Vi parliamo di un panettone che può essere accompagnato da sfiziosi cioccolatini all’aceto balsamico. L’azienda che produce questi prodotti, Acetaia Malpighi , per il Natale 2022, propone appunto, due dolci golosità per festeggiare il Natale: Panettone e Cioccolatini all’Aceto Balsamico di Modena IGP. Entrambe sfiziosità della storica acetaia modenese, che ha da poco inaugurato anche l’azienda agricola Tenuta del Cigno per la produzione di mosto cotto e Lavanda di Modena biologica, sono disponibili solo in serie limitata e si trovano nei migliori wine bar, gastronomie, salumerie ed enoteche, nei più prestigiosi ristoranti ed hotel e negli store più esclusivi, oltre che presso gli showroom aziendali. Ma possono essere anche acquistati on line; i prodotti infatti si possono ordinare contattando l’azienda: tel. +39 059 465063 o scrivendo una mail a questo indirizzo [email protected]).

Per Natale regala panettoni e cioccolatini all’aceto balsamico

Andiamo quindi a conoscere meglio questi prodotti.

Se sceglierete i cioccolatini, acquisterete un prodotto molto originale. Infatti i Cioccolatini sono avvolti in un involucro di cioccolato fondente di primissima qualità; un involucro che poi racchiude un delizioso ripieno all’ “Aceto Balsamico di Modena IGP”, un prodotto 100% naturale privo di caramello, coloranti o additivi, ottenuto con il mosto delle uve dei vigneti di famiglia. Un abbinamento sorprendente, quanto inusuale, realizzato con materie prime semplici e naturali. La scatola ha formato 120 grammi e ha un costo di 15 euro.

E poi c’è il buonissimo Panettone; si tratta in questo caso di un dolce artigianale dedicato ai palati più raffinati, realizzato in collaborazione con la maison del Panettone Albertengo, dove la fragrante morbidezza dell’impasto si unisce a golose uvette al sapore di Aceto Balsamico di Modena IGP “Oro” che viene aggiunto anche alla farcitura. Nella confezione troverete un panettone da 750 gr per un costo di Euro 25.