Befana: come preparare la calza perfetta per i bambini

E' arrivato il momento di preparare la calza della Befana: ecco che cosa mettere dentro

E’ arrivato il momento di pensare a cosa mettere nella calza della befana per i nostri figli o per i bambini che vogliamo coccolare con un dono speciale. L’Epifania tutte le feste si porta via ma bisogna comunque festeggiare. Come? Una una bella calza piena di cose buone. Come preparare la calza perfetta per i bambini per la Befana? Se lo chiedono molti genitori: ecco i nostri consigli per fare una calza piena senza spendere una fortuna. Con questi pratici consigli accontenterete tutti i bambini. Prima di tutto evitate di comprare quelle già confezionate perché di solito sono più costose e contengono pochi dolci.

Queste calze inoltre vi tolgono la possibilità di scegliere cosa mettere dentro quindi sono veramente da considerarsi solo come una soluzione last minute per gli smemorati.

Cosa mettere nella calza per i bambini

Potete invece riciclare vecchi calzettoni di lana (magari applicando piccole decorazioni personali) o comprare calze per la Befana vuote e riempirle a piacimento. Fate in casa dei biscotti con le formine delle feste: stelle comete, fiocchi di neve, pupazzi di neve etc. All’interno della casa mettete poche cose da mangiare ma di qualità e puntate su confezioni ingombranti che occupano spazio: si quindi a tavolette di cioccolata o piccoli barattolini di Nutella. Alternate inoltre i dolciumi con piccoli giochi o oggetti utili: penne e colori, trottole pocket, figurine etc. Sono tutti piccoli giocattoli che costano quanto i dolci ma che non fanno venire le carie. Puntate preferibilmente su giochi educativi o materiale per la scuola. Per le bambine più grandi vanno bene anche accessori di bigiotteria oppure scatole di calze vere da mettere dentro quella principale.

Anche le cose all’interno della calza non vanno messe a caso ma seguendo un ordine preciso: quelle su cui volete concentrare l’attenzione e l’effetto sorpresa vanno infilate per prima e spinte in punta. Questo ovviamente a patto che non si tratti di oggetti troppo delicati. La scelta di impacchettare i pensierini dentro la calza oppure no è del tutto personale. Appendete la calza così riempita al camino o, in mancanza di questo, ad una sedia.

Se avete più bambini ricordate di distribuire in egual misura cioccolate e caramelle per fare calze equilibrate e non creare litigi. Non dimenticate anche il carbone per chi ha fatto più capricci!