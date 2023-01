Carnevale fai da te: come fare festoni home made

Come fare in casa dei festoni di carnevale per le feste: è il Carnevale fai da te

Che cosa possiamo fare per organizzare in casa e non solo, delle feste perfette per il Carnevale? Che ne dite dei festoni fai da te? Manca poco al Carnevale e se avete intenzione di organizzare una festa con i fiocchi, magari preparando tutti gli addobbi voi, vi proponiamo alcune idee fai da te per realizzare dei coloratissimi e bellissimi festoni. In particolar modo, un’idea originale e che piacerà di sicuro ai vostri bambini è quella di appendere qualche addobbo al soffitto. Basta veramente un po’ di cartoncino colorato e tanta fantasia.

Festoni carnevale home made: come farli in casa

Se ne possono realizzare davvero tantissimi: dai festoni a forma di cuore, a quelli a fisarmonica, o ancora a forma di ventaglio. Insomma, le idee non mancano affatto. Per dare inizio alla vostra creatività serviranno un paio di forbici, la colla, il filo o uno spago, dei nastrini colorari, o dei piccoli oggettini a nostro gusto. Il tutto diventa molto più divertente e spassoso se preparato insieme ai bambini. Prima di tutto possiamo legare dei nastrini gli uni con gli altri in modo da appenderli per le varie stanze; tagliare poi dei tessuti colorati per realizzare dei fiocchi. Inoltre, possiamo ritagliare i cartoncini colorati a piccoli triangolini. Pertanto, fate due buchi alle estremità in modo da far passare dello spago per unirli ed appenderli. Oppure, un’altra idea da realizzare sono ad esempio delle bellissime ghirlande di Carnevale, e per fare ciò serve del tessuto colorato. Se avete a portata di mano della carta verde potrete realizzare delle grandi foglie da appendere, creando così una sorta di bosco per casa, per rendere la vostra dimora un posto bucolico. Come ogni festa, nemmeno a Carnevale mancano i palloncini colorati. Ne esistono di diversi colori e forme ed è possibile veramente sbizzarrirsi in ogni modo. Pertanto, cosa aspettate? Servirà solo tanta creatività e altrettanto fiato! Ma quello che è certo è che i vostri bambini passeranno un Carnevale che non dimenticheranno facilmente.

Abbiamo quindi selezionati per voi alcuni tutorial video per realizzare in casa i festoni per Carnevale

Come fare in casa un festone a fisarmonica

Festone di Carnevale fai da te: facile e veloce

E adesso tocca a voi, come fare questi festoni in casa con i tutorial ? E’ facilissimo seguite le istruzioni passo passo.