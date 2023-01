Carnevale : scegli il make up fai da te, alcune idee originali

Il Carnevale è alle porte: come alcune idee per un make up fai da te da fare in casa. I tutorial per il trucco home made

Carnevale è ormai alle porte e quest’anno si potrà festeggiare in grande stile, condizioni meteo permettendo ( perchè si sa, a Carnevale la nuvola è sempre in agguato per rovinare la festa a grandi e piccini). Il Carnevale quindi ci aspetta e dunque questo è il momento di organizzarsi per eventuali feste in maschera. Perciò alcune di voi potrebbero volersi cimentare nel make up fai da te, ed oggi proprio per questo vogliamo darvi alcune idee originali con relative foto. Non serve essere delle make up artist per truccarsi a Carnevale, ma è necessario solo avere un po’ di fantasia e scegliere il soggetto da rappresentare. Dovete naturalmente avere a portata di mano una trousse con i prodotti giusti, colori di ogni genere sia per ombretti che per rossetti, e potete così creare il vostro make up fai da te di Carnevale . Ecco di seguito alcune idee originali, le idee non mancano in rete dopo spopolano anche i video su Youtube e Tik Tok con tante idee anche in vista del Carnevale che sta per arrivare.

Chi non ha particolare manualità con pennelli e spugnette, può optare per un make up di Carnevale semplice e veloce da realizzare. Cosa serve? Un fondotinta chiaro, da applicare su viso e collo per dar vita ad un effetto bambola, per poi fissare il tutto con una cipria della stessa tonalità. Con un eyeliner si possono disegnare delle ciglia finte e volendo applicarne anche con le piume. Per completare il look, spolverate sulle guance del fard rosa, e chi vuole osare un po’ di più può applicare degli adesivi glamour. In video potete vedere un esempio di questo make up fai da te per Carnevale.

Altro make up fai da te da realizzare a Carnevale è un Pierrot rivisitato. Come potete vedere in foto, si possono utilizzare colori diversi da quelli soliti e applicare degli strass. Che ne dite? Vi mostriamo un video con un tutorial che potrebbe essere utile per il trucco da realizzare in casa.

Bellissimo è poi il make up fai da te da gatta, davvero facile da realizzare e con il quale non passerete sicuramente inosservate. Potete vederne un esempio in video, abbiamo trovato per voi un tutorial perfetto per chi vuole trasformarsi in una gatta in un un gatto.

Infine, possiamo anche consigliarvi di puntare sulle piete preziose che si possono facilmente acquistare in rete. Sono pietre preziose che si attaccano sul viso senza danneggiare la pelle. Facili da usare, economiche e perfette per tutte le occasioni, sia per i grandi che per i piccini.