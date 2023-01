Quali sono i film d'amore più belli da vedere a San Valentino? Ecco una lista con 10 film romantici da vedere nella festa degli innamorati

Cosa fare a San Valentino se non avete la possibilità di muovervi o se volete passare un dolce romantico week end casalingo sul divano? Che siate in coppia o che siate single, potete sempre festeggiare l’amore. Il 14 febbraio è la festa degli innamorati ma anche chi ama la vita può godersi una coccola d’amore con un film romantico. Abbiamo quindi selezionato per voi 10 titoli: i 10 film più romantici da vedere a San Valentino. Dieci storia diverse, dieci film che comunque vi lasceranno gli occhi a cuoricino. 10 storie che possono conquistare il vostro cuore, che vi faranno piangere, che vi faranno emozionare, che vi faranno sorridere e che vi faranno anche riflettere.

Ecco quindi la lista dei 10 film romantici da vedere nel giorno di San Valentino ma non solo.

10 film super romantici da vedere a San Valentino

1-“The Notebook” (2004) – una storia d’amore tra due giovani che si incontrano durante l’estate del 1940. Conosciuto in Italia con il titolo Le pagine della nostra vita, è davvero un film strappalacrime.

“The Notebook” è un film romantico del 2004 diretto da Nick Cassavetes e basato sul romanzo omonimo di Nicholas Sparks. La trama segue la storia d’amore tra due giovani, Noah Calhoun (interpretato da Ryan Gosling) e Allie Hamilton (interpretata da Rachel McAdams), che si incontrano durante l’estate del 1940 e si innamorano perdutamente. La storia è raccontata attraverso i ricordi di un anziano Noah, che legge un diario ad una donna anziana (interpretata da Gena Rowlands) in una casa di riposo. Il film alterna tra la storia d’amore dei giovani Noah e Allie e la loro relazione da anziani.

La storia d’amore tra Noah e Allie è piena di ostacoli, tra cui le differenze sociali e la guerra, ma la loro passione e il loro amore li tengono uniti. Il film ha ricevuto recensioni generalmente positive per la sua storia romantica e per le performance degli attori. È diventato un classico romantico e un cult per il pubblico e ha lanciato la carriera di Ryan Gosling e Rachel McAdams.

2-“Titanic” (1997) – la storia d’amore tra una giovane artista e un uomo ricco a bordo del famoso transatlantico. Non necessita di presentazioni. Titanic è il film romantico per eccellenza e tra l’altro di recente è stata fatta anche la versione migliorata, per cui sarà un piacere rivedere la storia di Jack e Rose per l’ennesima volta!

3-“The Fault in Our Stars” (2014) – una commovente storia d’amore tra due adolescenti malati di cancro. In Italia il film è arrivato con il titolo Colpa delle stesse ed è davvero un capolavoro nonostante racconti una storia drammatica. Pensate che negli Usa per girarlo è stato investito un budget di 12 milioni di dollari, ne sono stati incassati ben 120 milioni.

4-“La La Land” (2016) – una commedia romantica che segue la storia d’amore tra un’aspirante attrice e un musicista jazz. “La La Land” è un film romantico e musicale del 2016 scritto e diretto da Damien Chazelle. La pellicola è interpretata da Ryan Gosling e Emma Stone e racconta la storia d’amore tra un musicista jazz di nome Sebastian (interpretato da Gosling) e un’aspirante attrice di nome Mia (interpretata da Stone).

La storia segue i sogni e le speranze dei due personaggi mentre lottano per raggiungere i loro obiettivi professionali a Los Angeles, in una città dove i sogni spesso si scontrano con la dura realtà. Nel corso del film, i due personaggi si aiutano a vicenda a perseguire i loro sogni e si innamorano, ma alla fine si trovano a dover fare delle scelte difficili per quanto riguarda la loro relazione e le loro carriere.

Il film è stato acclamato dalla critica per la sua sceneggiatura, la regia, le performance degli attori e la colonna sonora originale. Ha vinto numerosi premi tra cui sei premi Oscar, tra cui miglior film, regia, colonna sonora originale, scenografia e colonna sonora originale. “La La Land” è diventato un classico moderno del genere musicale e romantico, e un cult per il pubblico.

5-“The Vow” (2012) – la storia vera di una coppia che lotta per ritrovarsi dopo un incidente d’auto che ha causato la perdita di memoria della moglie. In Italia è arrivato con il titolo La memoria del cuore.

La trama segue la storia vera di una coppia, Leo (interpretato da Channing Tatum) e Paige (interpretata da Rachel McAdams), che lotta per ritrovarsi dopo un incidente d’auto che ha causato la perdita di memoria della moglie Paige.

Paige soffre di amnesia retrograda, una condizione che le fa dimenticare gli ultimi cinque anni della sua vita, compreso il matrimonio con Leo. Paige si ritrova a vivere con i genitori e a dover ricostruire la sua vita, mentre Leo cerca di farle ritrovare i ricordi e di conquistarla di nuovo. La trama segue l’evolversi dei loro sentimenti, Paige si innamora nuovamente del marito e Leo cerca di farle recuperare la memoria, ma quando Paige scopre la verità sui suoi ultimi cinque anni con Leo, si trova ad affrontare una difficile scelta. Il film è stato acclamato per la performance degli attori e per la storia vera che racconta, mostrando una relazione romantica colpita da una situazione difficile ma che riesce a superare le difficoltà.

6-“The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 1” (2011) – la quarta parte della serie di Twilight, segue la storia d’amore tra Bella e Edward. Ovviamente consigliatissima l’intera trama, soprattutto per i giovanissimi che non hanno mai visto questa saga. Se amate storie d’amore e vampiri, questo film e tutti gli altri film della saga di Twilight fanno al caso vostro.

7-“The Proposal” (2009) – una commedia romantica che segue la storia d’amore tra una caporedattrice e il suo assistente. Il film in Italia è conosciuto con il titolo Ricatto d’amore.

La trama segue la storia della caporedattrice Margaret Tate (interpretata da Bullock) e del suo assistente Andrew Paxton (interpretato da Reynolds). Margaret, una donna ambiziosa e fredda, si trova nei guai quando viene a sapere che rischia di essere deportata dal Canada, dove vive e lavora, a causa di un problema con il suo visto. Per evitare la deportazione, decide di chiedere in matrimonio al suo assistente, Andrew, per ottenere un visto permanente. Andrew, inizialmente riluttante, accetta l’accordo a patto che lei gli conceda una promozione e un aumento di stipendio. I due partono per il fine settimana a casa dei genitori di Andrew in Alaska per presentarsi come fidanzati e convincere l’ufficiale immigrazione della loro relazione.

Durante il fine settimana, i due personaggi iniziano ad apprezzare l’uno la compagnia dell’altro e a sviluppare sentimenti veri l’uno per l’altra. Il film segue la loro crescita personale e romantica mentre cercano di convincere la famiglia e gli amici che la loro relazione è vera.

8-“Silver Linings Playbook” (2012) – una commedia romantica che segue la storia d’amore tra un uomo che ha appena uscito da una struttura psichiatrica e una donna che sta attraversando un difficile periodo della sua vita. Se non avete mai visto Il lato positivo, dovete per forza vedere questo film.

La trama segue la storia di Pat Solitano Jr. (interpretato da Bradley Cooper), un uomo che dopo aver trascorso otto mesi in una struttura psichiatrica per aver picchiato il suo migliore amico, torna a casa per vivere con i suoi genitori (interpretati da Robert De Niro e Jacki Weaver). Pat è determinato a riconquistare sua moglie, ma scopre che lei ha chiesto il divorzio e che sta vedendo qualcun altro.

Nel tentativo di riprendere in mano la sua vita, Pat incontra Tiffany (interpretata da Jennifer Lawrence), una giovane vedova che sta attraversando un periodo difficile della sua vita. I due si aiutano a vicenda a superare i loro problemi personali e si innamorano. La trama segue la crescita personale e romantica dei due personaggi mentre affrontano le loro difficoltà e lottano per raggiungere la felicità. Il film è stato acclamato dalla critica per le performance degli attori e per la sua rappresentazione realistica dei problemi mentali e delle relazioni familiari. Ha vinto numerosi premi tra cui l’Oscar per la migliore attrice per la performance di Jennifer Lawrence.

9-“The Lucky One” (2012) – una storia d’amore tra un soldato appena tornato dal servizio e una giovane madre single. In Italia il film è arrivato con il titolo Ho cercato il tuo nome.

Logan Thibault è un sergente dei Marines che, di ritorno dalla sua terza missione in Iraq congedato con onore, decide di mettersi alla ricerca dell’unica cosa che crede gli abbia consentito di restare in vita: una foto da lui trovata che ritrae una donna a lui sconosciuta. Si reca ad Hamden, in Louisiana, nel luogo in cui la foto è stata scattata e, dopo avere scoperto che il suo nome è Beth (Elizabeth), pur di starle accanto, finisce col lavorare nel canile gestito dalla nonna di lei, Ellie. Nonostante l’iniziale diffidenza di lei, dovuta al fatto che Logan ha raggiunto quella città a piedi dal Colorado con la sola compagnia del suo cane Zeus, fra i due nasce una profonda e meravigliosa storia d’amore. Beth vede in Logan l’uomo perfetto per lei, non soltanto per il suo carattere sincero e per la sua grande capacità di ascoltare ma soprattutto per il modo in cui si relaziona al figlio Ben, un ragazzino molto sveglio e intelligente nato dal prematuro matrimonio di lei con Keith Clayton, vicesceriffo della città, uomo superficiale e arrogante, che non perde occasione per mettere in luce le debolezze del figlio e per minacciare gli uomini con i quali esce Beth.

Il legame indissolubile formatosi tra Elizabeth e Logan sarà più forte di qualunque difficoltà e dimostrerà a tutti che sentimenti veri e autentici sono ancora possibili. Tra i film d’amore più belli, non può mancare questo titolo.

10-“The Best of Me” (2014) – una commovente storia d’amore tra due vecchi amici che si riuniscono dopo 20 anni. Il film è arrivato in Italia con il titolo Il meglio di me.

Nella primavera del 1992, quando frequentavano il liceo, Amanda e Dawson si erano innamorati: profondamente, irrevocabilmente. Nonostante appartenessero a due mondi opposti, il loro amore sembrava tanto grande da sfidare le regole della vita di Oriental, la cittadina della Carolina del Nord dove erano cresciuti. Dawson, segnato dalla violenza della sua famiglia, pensava che il sentimento per Amanda lo avrebbe riscattato da un destino di solitudine e infelicità. Dawson era uno spirito libero e appassionato, tutto quello che la rigida educazione di Amanda come ragazza perfetta le aveva negato. Ma alla fine di quell’ultima estate, le loro strade si erano bruscamente divise.

Ora, ventuno anni dopo, Amanda e Dawson si ritrovano a Oriental per il funerale di Tuck, il vecchio amico che un tempo aveva dato rifugio alla loro giovane passione. Nessuno dei due ha avuto la vita che sperava, e nessuno dei due ha dimenticato il primo sconvolgente amore che li aveva cambiati per sempre. Mentre eseguono le ultime volontà di Tuck, espresse in due lettere, scoprono in quelle pagine verità impensabili su chi è rimasto, chi se n’è andato e soprattutto sul loro legame. Costretti ad affrontare ricordi dolorosi, Amanda e Dawson verranno a conoscere i veri motivi delle scelte fatte nel passato…