Per San Valentino prepariamo la perfetta colazione da portare a letto

Come preparare una colazione perfetta per il giorno di San Valentino: ecco cosa possiamo fare

Come possiamo preparare una golosa e romantica colazione per il giorno degli innamorati per stupire la persona che amiamo? Una colazione da portare magari a letto, che ne dite? San Valentino è alle porte e dunque ci si organizza per stupire il partner. Un modo davvero bello per sorprendere la dolce metà è quello di organizzare una perfetta colazione a letto per essere romantici. Chi non desidererebbe ricevere una sorpresa del genere? Inoltre si tratta di una cosa molto semplice da realizzare, economica e istantanea. Ma come fare per organizzare una bella colazione a letto nel giorno di San Valentino ? Oggi vogliamo darvi alcuni consigli utili e vincenti per far sì che la sorpresa sia vincente e apprezzata dal vostro amore.

Come organizzare la perfetta colazione da portare a letto per an Valentino

Per organizzare una perfetta colazione a letto per essere romantici a San Valentino dovete innanzitutto pensare al menù e far sì che quel giorno abbiate già qualcosa di pronto in modo tale da poter sgattaiolare dal letto in assoluto silenzio e preparare tutto prima che il/la partner si svegli. L’ideale è creare una sorta di buffet dolce o salato, in base ai gusti, con tante piccole cose da assaggiare. Naturalmente ben vengano biscotti a forma di cuore o qualsiasi altra cosa che richiami il tema di San Valentino. L’ideale sarebbe avere dei cuoricini di carta velina da mettere sul vassoio con cui servirete la colazione e regalare anche una bella rosa rossa.

Ma cosa servire per questa romantica colazione a letto di San Valentino ? Potete fare dei pancake e ritagliarli a forma di cuore, o fare dei muffin con zuccherini a cuoricino da mettere come decorazione. Ideali sono poi le fragole imbevute nella cioccolata calda. Se non siete particolarmente bravi in cucina e volete acquistare tutto in pasticceria, sicuramente troverete cose a tema per la giornata ma dovrete essere bravi a nascondere tutto la sera prima. Ricordatevi di portare da bere, e perfetto sarebbe un bel cappuccino con disegnato un bel cuore. Rendete la sorpresa ancora più speciale con un bel bigliettino e, nel caso in cui non festeggerete a cena, potete portare alla dolce metà anche il regalo insieme alla colazione a letto.

Come preparare una colazione dal sapore internazionale

Per una colazione di San Valentino da portare a letto, si possono preparare diversi piatti dolci o salati, come ad esempio:

Pancakes o waffles con sciroppo d’acero e frutta fresca

Uova strapazzate con pancetta e fette di pane tostato

Croissant farciti con nutella e frutta

French Toast con sciroppo d’acero e frutta fresca

Frittata con verdure e formaggio

Muffin o crostate a tema Valentine con fragole o cioccolato

Frutta fresca con yogurt e granola

L’importante è che sia una colazione gustosa e speciale, per celebrare l’amore con la persona amata. E ovviamente non devono mancare dei fiori, possibilmente freschi o delle candele profumate per dare un tocco in più alla colazione da fare a letto con la persona che amate. E se avete dei figli, potete ad esempio anche preparare insieme a loro dei dolci per la colazione. Sarà un dono ancor più gradito per le persone che amate. Non ci resta che augurarvi una felice festa degli innamorati.