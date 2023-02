Festa della donna, idee regalo: 10 suggerimenti

La festa della donna l'8 marzo : ecco alcune idee regalo e 10 suggerimenti su cosa comprare e donare in questa ricorrenza

E’ tempo di pensare ai pensierini da fare per la festa della donna. Idee regalo per dare un messaggio d’affetto o amore alle persone che amiamo, alle donne che amiamo. Che cosa possiamo donare l’8 marzo? Tante le idee regalo per l’8 marzo, il giorno della festa della donna. Ricordiamo che di solito si dona la mimosa. Sapete perchè?

La tradizione di regalare la mimosa per la Festa della Donna ha origine in Italia negli anni ’40. In quel periodo, la mimosa era diventata il simbolo della festa per le donne, grazie alla sua fioritura precoce e al suo colore brillante e vivace, che rappresentavano la rinascita della primavera e l’energia della femminilità.

In particolare, la Festa della Donna è stata istituita per commemorare la lotta delle donne per i propri diritti e per l’uguaglianza di genere. Nel 1946, la Unione Donne Italiane (UDI) ha scelto la mimosa come simbolo della festa, proprio per la sua bellezza e per il suo significato di speranza e vitalità.

Da allora, la tradizione di regalare la mimosa alle donne è stata mantenuta e diffusa in tutto il mondo come un gesto simbolico di apprezzamento per le donne e la loro lotta per l’uguaglianza di genere. Oggi, la mimosa è diventata un simbolo universale della Festa della Donna e viene regalata in molti paesi per celebrare l’importanza delle donne nella società. Ma torniamo a noi, ecco per voi 10 idee, 10 suggerimenti per alcuni regali da fare in occasione della festa della donna.

Idee regalo festa della donna: cosa regalare