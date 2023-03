Idee per Pasqua: il coniglietto da fare con i tovaglioli di carta o di stoffa (Video)

Lo splendido coniglietto da creare con i tovaglioli per la tavola di Pasqua; il procedimento facile e originale sia con tovaglioli di carta che di stoffa (Video)

Vogliamo apparecchiare la tavola in modo perfetto per Pasqua o divertici con i bambini per creare delle perfette decorazioni per i giorni di festa? Ecco per voi delle idee molto semplici da realizzare, per passare anche dei giorni sereni e pieni di cose da fare con i vostri bambini. E’ arrivato il momento, se non ci avete ancora pensato all’allestimento della tavola per il pranzo di Pasqua (VIDEO), oltre a tutte le cose buone che preparerete c’è bisogno anche della tavola ben preparata e addobbata. Anche l’occhio vuole la sua parte. Quindi se non avete pensato a come allestire il tavolo vi diamo qualche suggerimento. In particolare cogliamo darvi delle indicazioni su come piegare i tovaglioli, sulla tavola del pranzo di Pasqua, a forma di coniglietto. Si possono realizzare sia con tovaglioli di carta che di stoffa quindi a voi la scelta! Possono essere sia bianchi che colorati, e anche questo decidetelo voi in base ai colori che avete scelto per la vostra tovaglia.

Il procedimento per creare questi adorabili tovaglioli a forma di coniglietto è facilissimo, ma l’effetto è ancora più originale. Questi adorabili tovaglioli a forma di coniglietto sono un’idea simpatica e divertente per decorare la vostra tavola di Pasqua con gusto. Non necessariamente dovete farne per ogni ospite ma potete benissimo farne solo qualcuno per abbellire la vostra tavola magari usando gradazioni di colori diverse.

Potete realizzarli con dei tovaglioli di stoffa o di carta, bianchi o colorati. Il procedimento è facilissimo, ma l’effetto è assicurato! Per fare il tovagliolo effetto coniglietto dovete semplicemente fare sul vostro tovagliolo una serie di pieghe, nello stesso modo con cui si costruiscono gli origami più veloce a farsi che a dirsi, dopo aver realizzato il primo coniglietto non vi fermerete più. Una volta preso il tovagliolo che vi interessa piegatelo in due parti in orizzontale lasciando l’apertura dal lato superiore, e procedete a effettuare le pieghe come anche per barchette di carta, continuando a piegare fino a quando non vi ritroverete senza accorgervene con le orecchie del coniglietto già fatte. Ecco un video che potete guardare che mostra esattamente tutto il procedimento facile e veloce da realizzare.

Sono davvero tantissime le decorazioni che potete realizzare in casa per Pasqua, anche in poche semplici mosse. Vi vogliamo proporre anche alcune idee per fare dei centrotavola di Pasqua molto belli ed eleganti.