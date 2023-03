Pasqua in giro per il mondo: quali sono i piatti tipici?

Cosa si mangia nei giorni di Pasqua in giro per il mondo?

Paese che vai tradizione culinaria che trovi: che cosa si mangia in giro per il mondo nei giorni di Pasqua? Ovviamente da buon forchette in Italia, siamo abituati a mangiare molto bene nei giorni della Pasqua e le ricette tradizionali sono tantissime. Ma negli altri paesi, che cosa si mangia di solito nei giorni di Pasqua? Ricordiamo che le feste di Pasqua non sono sempre legate alla religione, anche perchè ogni religione ha i suoi riti e le sue celebrazioni.

Ci sono tante tradizioni diverse per i giorni di Pasqua…In Brasile, la Pasqua è un’occasione per mangiare il “bacalhau”, il baccalà (merluzzo essiccato) cucinato in molte varianti come il “bacalhau à Gomes de Sá”, con patate, cipolle e olive. In Svezia, la Pasqua è un’occasione per mangiare il “påskmust”, una bevanda gassata al gusto di spezie che assomiglia alla root beer americana. Viene spesso servito con la tradizionale “ostkaka”, una torta di ricotta. Nelle Filippine, la Pasqua è un’occasione per mangiare il “lechon”, un maiale arrostito intero. Viene spesso servito con riso e altre pietanze filippine tradizionali. In Messico, la Pasqua è un’occasione per mangiare il “bacalao”, il baccalà (merluzzo essiccato) cucinato in molte varianti come il “bacalao a la vizcaina”, con peperoni e pomodori.

Pasqua in giro per il mondo: cosa si mangia?

Italia:

Colomba Pasquale: dolce simile al panettone a forma di colomba, tipico del Nord Italia

Pizza di Pasqua: una torta salata tipica dell’Umbria e delle Marche, fatta con formaggio, salumi e uova.

Ma sono ovviamente anche molte altre le ricette che si preparano nel periodo di Pasqua. Ad esempio in Calabria si preparano le pitte cunnipite e la cuzzupa, due dolci che non possono mancare in questo periodo. In Campania si prepara il Casatiello, immancabile. E poi ovviamente l’agnello, in ogni sua declinazione.

Spagna:

Torrijas: simili al French toast, fette di pane inzuppate in latte, uova e zucchero, fritte e servite con miele o sciroppo d’acero.

Mona de Pascua: una torta decorata con uova colorate, tipica della Catalogna.

Francia:

Gigot d’agneau: una coscia d’agnello arrosto, servita con patate al forno e verdure.

Omelette de Pâques: una torta salata fatta con uova, spinaci e formaggio.

Regno Unito:

Simnel cake: una torta ricca di frutta secca e spezie, decorata con 11 uova di marzapane che rappresentano gli apostoli (escluso Giuda).

Hot cross buns: dolci speziati e leggermente fruttati, con una croce di pasta di zucchero sopra, tipici del Venerdì Santo.

Grecia:

Magiritsa: una zuppa di agnello e verdure servita a mezzanotte il Sabato Santo.

Tsoureki: un dolce intrecciato, simile al pane, con uova rosse e spezie, servito per la prima colazione.

Polonia:

Babka wielkanocna: un dolce a base di uova e burro, con ripieno di frutta secca, cioccolato o semi di papavero.

Kielbasa: salsicce di maiale affumicate, servite con crauti o insalata di patate.

7. Stati Uniti: