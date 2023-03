Idee per Pasqua come preparare un pranzo simpatico e salutare per i bambini

A Pasqua potete preparare il pranzo con i bambini in maniera divertente con piatti molto simpatici ma anche genuini

se è vero che la festa più attesa dell’anno per i bambini è il Natale, per via dei regali e delle magiche luci, è altrettanto vero che anche la pasqua, può essere molto amata. Forse i bambini molto piccoli non ne capiranno il significato dal punto di vista religioso, ma c’è anche l’altro aspetto di questa festa. Le uova di Pasqua, i pic nic in montagna, le gite al mare. Pasqua in fondo, è anche questo. Volete far divertire i bambini in occasione delle vacanze di Pasqua ? Potete coinvolgerli nella preparazione dei piatti. Oggi vediamo come preparare un pranzo simpatico e salutare per i bambini in occasione di questa festività. Tra le foto della gallery potete vedere alcuni piatti a cui ispirarvi. In effetti durante questa festa i bambini tendono a mangiare una grande quantità di cioccolata evitando frutta e verdura, cose invece importantissime per la loro alimentazione. Si può cercare di incentivarli a mangiare preparando dunque dei piatti davvero divertenti, che vi mostriamo di seguito.

COME PREPARARE UN PRANZO SIMPATICO E SALUTARE PER I BAMBINI A PASQUA

Per creare un pranzo sia simpatico che salutare in occasione della Pasqua dovete prendere spunto dagli elementi chiave di questa festività. Parliamo delle uova, dei coniglietti, dei pulcini, ma anche di colori allegri che ricordino la primavera. Dunque via libera a piatti che riproducano questi animaletti, le uova di Pasqua e via dicendo. In questo modo i vostri bambini non mangeranno solo cioccolata, ma saranno ben disposti anche verso altre pietanze. Potete coinvolgerli nella preparazione dei piatti, così da condividere insieme un momento divertente. Di seguito vi mostriamo questi piatti adatti ai più piccoli per mangiare divertendosi anche a Pasqua.

LA GALLERY CON LE FOTO DEI PIATTI DA PREPARARE PER I BAMBINI A PASQUA

Come potete vedere tra le foto della gallery, con frutta, verdura e altri alimenti salutari si possono creare dei piatti davvero piacevoli e divertenti per i bimbi. La prima foto che vi mostriamo è quella di un uovo di Pasqua creato utilizzando la frutta. Dovrete affettarla per bene e poi disporla in un piatto creando la forma di un uovo. Si consiglia di utilizzare una base bianca così che risaltino i numerosi e bellissimi colori della frutta. Quest’ultima è protagonista anche di un altro piatto che crea un coniglietto utilizzando due fette di mela per le orecchie, due fette di banana per le guance e via dicendo. Potete creare per il pranzo di Pasqua anche un pulcino utilizzando verdure e uova, come si vede tra le foto della gallery. Infine, per la colazione o la merenda, potrete utilizzare uno yogurt o una crema nella quale mettere i ventagli di pasta sfoglia così da ricreare un dolce coniglietto. Insomma, lasciatevi ispirare da questa festa primaverile e fatevi aiutare dai bambini per realizzare un simpatico, originale e salutare pranzo di Pasqua . Che ne pensate di questi divertenti piatti?

Fonte foto: DonnaD

Che ne pensate di queste idee per delle preparazioni da fare per i vostri bambini? Basterà dare spazio alla fantasia per altre idee molto divertenti, magari da preparare anche insieme a loro, che ne dite?