Accessori must have primavera: le ultime tendenze tra borse, occhiali e molto altro

Siamo ancora nel pieno dell’inverno e già ci tocca pensare agli accessori must have della primavera 2020. Le ultime tendenze moda, in questi anni, stanno vedendo borse, occhiali, gioielli e fermagli al centro della scena. Hanno assunto, con il tempo, un ruolo centrale negli outfit, addirittura essenziali. Dunque, oltre a pensare alle scarpe e all’abbigliamento che faranno tendenza, è necessario farsi intanto qualche idea anche sugli accessori. La bella stagione sta arrivando e vediamo ora insieme quali sono i modelli, i colori e i materiali che diventeranno must have!

ACCESSORI MUST HAVE: I MODELLI CHE FARANNO TENDENZA DURANTE LA PRIMAVERA 2020

Colori vivaci e armoniosi sono i grandi protagonisti tra gli accessori must have della primavera 2020. Le tonalità scelte per la bella stagione avranno il compito di donare look sempre diversi. Non potremo davvero fare a meno di sfoggiarli! Tra modernità e passato, faremo un vero e proprio viaggio nel tempo, tra anni Ottanta e Novanta. Alterneremo, inoltre, lo stile classico a quello più casual. Non ci faremo mancare proprio nulla! Le borse di tendenza nella primavera 2020 saranno, ovviamente, super colorate e caratterizzate da molteplici fantasie. Le Case di Moda propongono modelli per tutti i gusti, tra zaini, secchielli e shoulder bag. Non mancheranno quelle in plastica, matelassé, in tessuto e in rafia. Tra gli accessori di tendenza vedremo anche i cappelli, con tesa larghi e decorati con maxi fiori. Oppure non mancheranno tra i must have quelli con la visiera. Non solo, per i capelli non potremo rinunciare ai cerchietti bon ton. Anche i foulard torneranno a essere un accessorio indispensabile. I bijoux dovranno essere davvero preziosi, per un look speciale e seducente! Tra maxi collane e maxi bracciali rigidi, si faranno notare anche gli orecchini maxi cerchi, caratterizzati da pietre preziose e glitter.

Ovviamente gli occhiali da sole, come sempre, conquistano un bel posto tra le tendenze della primavera 2020. Con l’arrivo della primavera ci saranno giornate sempre più calde e soleggiate e a completare il nostro outfit da giorno ci penseranno appunto gli occhiali da sole. In questo caso, vediamo tra i must have le montature a farfalla, i cat eye e a mascherina. C’è davvero l’imbarazzo della scelta ma sicuramente con questi accessori riusciremo a rendere i nostri outfit durante la primavera 2020 preziosi e speciali!