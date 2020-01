Moda primavera-estate 2020, le fantasie di tendenza: dai fiori alle righe da indossare per essere perfette

Quali sono le fantasie di tendenza per la moda primavera-estate 2020? A quanto pare nei mesi caldi di quest’anno le fantasie da indossare sono floreali o a righe, ma anche animalier e pois sembrano andare molto di moda. Con l’arrivo della bella stagione ci si sveste dei colori grigi e si tende a osare un po’ di più, anche con le stampe. I colori diventano più accesi e tutto si fa più leggero. Ci sono varie possibilità per ogni gusto e ogni esigenza, da poter scegliere anche in base alle occasioni. Per esempio con i fiori si è più sbarazzine, con le righe e i pois più serie ed eleganti, mentre con una stampa animalier si è più appariscenti e grintose. Scopriamo perciò quali sono le fantasie di tendenza per la moda primavera estate da indossare quando fa più caldo per essere perfette in ogni occasione.

Le fantasie di tendenza della moda primavera-estate 2020: ecco quali scegliere

Sono diverse le fantasie che sembrano essere di tendenza per la moda primavera estate 2020. Come vi abbiamo detto, quando arriva il caldo si può osare con qualcosa di più divertente, con colori più accesi e abbandonare la tinta unita. Tuttavia quest’ultima è sempre di tendenza e va sapientemente abbinata con altre fantasie.

Tra le stampe comunque di tendenza troviamo sicuramente quella floreale che torna ogni primavera estate. Dunque via libera ai fiori di ogni genere da indossare per essere femminili e romantiche. Se cercate qualcosa di più particolare e misterioso, invece dei fiori potete indossare degli abiti con fantasia di foglie.

Le stampe a righe e a pois per essere di classe

Le amanti di uno stile più classico possono invece optare per le righe, tanto amate per esempio da Chanel. Sono sempre eleganti per chi vuole seguire le tendenze senza osare troppo. Stesso discorso vale per i pois, che sono di grande tendenza per la moda primavera-estate 2020. Per esempio H&M ha una collezione completamente dedicata a questa fantasia da preferire sempre in bianco e nero ma non solo.

Le stampe animalier per non passare inosservate

Infine, le amanti di uno stile un po’ più aggressivo, possono contare anche quest’anno sulla stampa animalier per essere davvero appariscenti. Dunque via libera al leopardato, allo zebrato e via dicendo.

Tutte queste fantasie di tendenza per la moda primavera-estate 2020 devono essere sapientemente abbinate. Per questo vi sconsigliamo vivamente di mescolarle tra loro! Infatti il risultato finale può risultare confusionario e davvero poco elegante.