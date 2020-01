Scarpe da sposa tendenze 2020: tutti i modelli

Mai sottovalutare l’importanza delle scarpe da sposa, anche se avete scelto un abito lungo fino ai piedi. Se siete alla ricerca di una scarpa che possa fare comunque il suo effetto e che sia al passo con i tempi, non potete farvi un’idea tra i modelli di tendenza 2020. Le vostre scarpe dovranno seguire lo stile dell’abito da sposa e attirare l’attenzione quando si cammina. La nuova stagione propone tantissime novità per le future spose, che intendono rendere ogni minimo dettaglio perfetto e indimenticabile. Vediamo insieme quali sono i modelli di scarpe da sposa che fanno tendenza nel 2020.

MODELLI SCARPE DA SPOSA: LE ULTIME TENDENZE 2020

Le Case di moda hanno reso noti i modelli di scarpe da sposa di tendenza nel 2020. Prima di ogni cosa, però, è necessario recarsi in negozio con le idee abbastanza chiare. Infatti è bene tenere a mente determinati fattori che ci aiuteranno nella scelta: devono seguire lo stile dell’abito da sposa, adatte alla location, avere un costo compreso nel budget di spesa, essere comode e dell’altezza adeguata. Compreso ciò, tocca dare uno sguardo ai vari modelli proposti quest’anno. L’attenzione degli stilisti si è concentrata completamente sulla punta e non solo. Tra le scarpe da sposa di tendenza vediamo i modelli vintage e con i fiori. In questi anni grande protagonista è sicuramente stato il tacco largo, per qualsiasi tipo di calzatura. Anche quest’anno ha conquistato un bel posto tra i modelli più alla moda. Non rispetterete solo le tendenze, ma anche i vostri piedi. Il comfort è diventato, infatti, glamour! E, dunque, chi ama la comodità non può non prestare attenzione a questi modelli. Ma anche a quelli flat, ovvero quelli super bassi. Chi ama osare e, soprattutto, chi vuole apparire più alta e slanciata non può non optare per le scarpe alte, che possono essere sandali, con plateau o décolleté a punta. Ovviamente non passano mai di moda le decorazioni luccicanti, brillantini e paillettes.

Sono diversi i modelli firmati che rispettano le ultime tendenze del 2020 e che vi faranno impazzire. In particolare, vi segnaliamo marche come Renè Caovilla, Nicholas Kirkwood, Miu Miu, Aquazzura, Sophia Webster e Giuseppe Zanotti. E ora cosa state aspettando? Iniziate a farvi un’idea precisa sul modello che vorreste indossare per trascorrere un matrimonio perfetto e indimenticabile, ma anche alla moda!