Zare collezione primavera estate 2020: i must have della stagione

La collezione Zara primavera estate 2020 ha già conquistato tutti sulle passerelle. Ma quali sono i must have in assoluto che la catena di abbigliamento spagnola propone per la bella stagione? Ebbene faremo un bel tuffo nel passato, dagli anni 50 agli anni 80. Tra fantasie particolari e dettagli vintage, questa collezione riuscirà a lasciare senza parole proprio tutte. Non mancano le maniche a sbuffo, a cui siamo abituate ormai da qualche tempo. Anche le stampe floreali tornano al centro della scena. Ma vediamo ora insieme quali sono i must della collezione Zara primavera estate 2020.

COLLEZIONE ZARA PRIMAVERA ESTATE 2020: COSA NON DEVE MANCARE NEL NOSTRO GUARDAROBA

La collezione Zara primavera estate 2020 punta al denim, ma anche a dettagli come volant, ruches e stampe floreali. Ovviamente non mancano i top crop e le maniche a sbuffo. Il brand propone una collezione versatile e davvero imperdibile! Nel nostro guardaroba non deve sicuramente mancare l’abito chemisier. Chi, invece, vuole sfoggiare un look ribelle, ma allo stesso tempo raffinato, consigliamo i vestiti a pois, ideali per qualsiasi occasione. Anche quest’anno non mancano gli abiti plissettati e la fantasia animalier. Coloro che amano farsi notare possono optare per i capi maxi. Stiamo parlando di camiche o top con dettagli come volant, ricami e ruches. Come vi abbiamo già indicato, grandi protagoniste sono le maniche a sbuffo, che questo inverno hanno davvero conquistato tutte! Non manca quest’anno, nella collezione Zara primavera estate, la gonna in finta pelle, uno dei capi must del brand spagnolo. La gonna plissettata è, invece, adatta a chi possiede un animo delicato e romantico. Sulle passerelle non sono passati inosservati i pantaloni in pelle, che sono ormai diventati un capo versatile, ideale per varie occasioni. Possono essere abbinati a un paio di scarpe con il tacco o con le sneakers. Un must della bella stagione sono sicuramente i pantaloni da tailleur. Non solo, la collezione vede in scena anche i jeans culotte e quelli a gamba larga.

Un outfit non è completo se non indossiamo gli accessori e su questi dettagli Zara è unica. Per quanto riguarda le ultime tendenze scarpe, di cui vi abbiamo già parlato, dobbiamo assolutamente dare un’occhiata ai padded flatform, alle slingback e alle kitten heel in vernice. Gli occhiali da sole sono oversize in acetato e per completare il nostro outfit scegliamo la borsa perfetta tra le mini bag.