Collezione primaverile Desigual: le ultime tendenze 2020

Le temperature sono ancora basse, ma già pensiamo a come rinnovare il nostro guardaroba. Vi consigliamo di dare un’occhiata alla collezione primaverile di Desigual. Mettiamo da parte i colori scuri e diamo spazio alle tonalità più accese. I dettagli e le sfumature brillanti riusciranno a rendere i nostri outfit al top! Il brand spagnolo è il numero uno per quanto riguarda l’abbigliamento esuberante e super colorato. Amato sia dai grandi che dai piccoli, anche quest’anno riesce a non deludere le aspettative. Vediamo ora insieme i dettagli di questa collezione primaverile di Desigual 2020.

DESIGUAL COLLEZIONE PRIMAVERILE 2020: LE ULTIME TENDENZE PROPOSTE DAL BRAND SPAGNOLO

La collezione primaverile di Desigual 2020 non poteva non essere super colorata e ricca di dettagli. Il noto brand spagnolo rispetta sempre le ultime tendenze e, come propone anche la Casa di Moda Zara, i capi quest’anno sono davvero ricchi di luce. Sono apprezzati quest’anno gli abiti oversize e il marchio spagnolo ne ha realizzato davvero tanti. In particolare, oltre a proporre una collezione caratterizzata da varie fantasie e tonalità accese, Desigual lancia capi dai tagli ultra morbidi. Stiamo parlando anche di pantaloni a palazzo, gonne gitane a portafoglio e t-shirt con frange. Oltre ciò, il brand propone pantaloni tropicali con elastico in vita, tute, salopette in gonna e vestiti in jeans. Ovviamente un outfit per essere completo deve essere composto anche dagli accessori e dai soprabiti. Questa primavera 2020 c’è libera scelta per quanto riguarda gli occhiali e gli accessori per capelli. Tra i vari accessori Desigual troviamo anche coloratissime cinture in pelle, caratterizzate da fibbie gioiello e fantasie geometriche. Le ultime tendenze mettono, infatti, in risalto il punto vita.

Naturalmente nel nostro guardaroba non possono mancare copricapi come mantelle e ponchi. Durante le mezze stagioni è essenziale continuare a usare questi capi e sulle passerelle non sono passate inosservate i grandi scialli portati sulle spalle. In particolare, Desigual li ha realizzati con ricami, frange o disegni super colorati, che riprendono le tradizioni peruviana, messicana e sudamericana. Cosa state aspettando? Iniziate a fare una lista con tutti i capi che non dovranno assolutamente mancare nel vostro guardaroba, per non farvi trovare impreparati quando arriverà la bella stagione.

Collezione primaverile Desigual: le ultime tendenze 2020 ultima modifica: da